La bronca de Holan tras el pasillo de espaldas de Estudiantes: «Una falta de respeto»

Estudiantes dio la espalda y fue al frente en el Gigante de Arroyito. Luego del polémico título otorgado por AFA a Rosario Central, como campeón de Liga, luego de que se cerrara la tabla anual, el Pincha se plantó de visitante y le hizo un pasillo de espaldas al Canalla.

No solo fue esta acción, porque después en la cancha fue superior al mejor equipo del año y lo dejó afuera del Clausura. Victoria 1-0 con gol de Cetré y clasificación de Estudiantes a los cuartos de final.

Una vez terminado el partido, le consultaron a Ariel Holan, DT de Central, sobre la actitud del Pincha, y no se guardó nada: «Yo creo que no fue justo, primero porque esto fue una decisión de todas las autoridades de la AFA, con testigos, no van a ser todos mentirosos, todos estuvieron de acuerdo«, comenzó el director técnico.

«Ese reconocimiento, que se puede discutir, porque en Argentina todos orinan agua bendita, todos son unos campeones para decirle al otro todo lo que hace mal. Todos tienen la libertad de opinar, cuando de esa libertad pasa a la falta de respeto y a la no deportividad, duele, duele porque somos compañeros de trabajo«, señaló Holan, que aprovechó también para agradecerle a la AFA sobre este insólito reconocimiento.

«Para mí fue una falta de respeto. Yo lo tomo como tal. Nosotros no pedimos nada. Esto fue una decisión de todo el Comité Ejecutivo de la AFA, al cual yo agradezco que hayan tenido la distinción para Rosario Central». Para cerrar, reveló cuál habría sido su actitud ante un caso similar: «A mis jugadores no se los hubiese permitido«.

Dóvalo informará el «espaldazo» de Estudiantes

Tras la finalización del partido, Pablo Dóvalo, arbitro del encuentro, contó cuál es la decisión que tomará luego del «espaldazo» de Estudiantes: «A mí me informaron un protocolo y ese protocolo no se cumplió, lo único que puedo hacer es informarlo«, explicó a ESPN.

El referi puntualizó en que solo cumplirá con su tarea y no opinó sobre la decisión del Pincha: «Me informaron de AFA y la Liga lo que iba a pasar, y la actitud de los jugadores de Estudiantes fue una decisión propia que no me compete nada, pero elevaré el informe como corresponde«.

En los próximos días, el Tribunal de Disciplina podría imponer posibles sanciones sobre Estudiantes por la incorrecta realización del pasillo, lo que sería algo histórico e insólito, ya que en el reglamento del futbol argentino no hay ningún punto que obligue a un club a llevar a cabo este «gesto deportivo».