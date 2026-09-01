Bomberos Voluntarios de Cipolletti festeja su aniversario con una muestra histórica, visitas al cuartel y desfile

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Cipolletti cumple 75 años de trayectoria y conmemorará su aniversario con una serie de actividades abiertas a la comunidad.

La principal propuesta será la muestra histórica, la cual se desarrollará del lunes 7 al viernes 11 de septiembre, de 14 a 20, en el salón ubicado en Alem 955. La exhibición reunirá fotos, objetos, herramientas y equipos utilizados a lo largo de sus distintas etapas. La misma estará conformada por distintos elementos que los vecinos de la ciudad aportaron para la reconstrucción de la historia del cuartel.

Entre estos podrán observarse estará el primer camión que tuvo el cuartel, que fue restaurado y será parte del museo histórico de la institución.

La exposición también permitirá conocer el equipamiento actual con el que se realizan operativos de rescate.

Durante las visitas, también se mostrará como funciona la organización cotidiana de los bomberos durante las guardias, como la preparación de las salidas y la distribución de tareas ante una emergencia. Además, habrá chocolate para los chicos y café o té para los adultos.

Al servicio de los otros desde 1951

La Asociación fue fundada en 1951. De acuerdo con la información difundida por el establecimiento, durante los primeros años los fundadores debieron reunir recursos para poner en funcionamiento la organización. Entre 1951 y 1954, parte de esos aportes fueron recibidos en la vivienda del fundador José Rossi.

El 1954, el cuartel logró establecerse formalmente en un inmueble ubicado en San Martín 680, que se convirtió en la primera sede desde la que comenzaron a organizarse las tareas de atención de emergencias.

El presidente de la Asociación, Raúl Vena, señaló que el aniversario busca reconocer especialmente a quienes participaron de los primeros años y a las generaciones que continuaron con el trabajo voluntario.

«75 años de trayectoria, de trabajo en la ciudad. Más que nada un homenaje a quienes lo hicieron allá por 1951», expresó.

627 servicios durante 2025

La institución cuenta actualmente con 40 integrantes en el Cuerpo Activo y prevé sumar otros 15 en diciembre, una vez finalizado su proceso de formación. A ellos se agregan 11 efectivos policiales que colaboran operativamente durante las 24 horas y cuatro Bomberos Auxiliares que realizan tareas técnicas y de apoyo.

El cuerpo dispone de 15 unidades destinadas a diferentes tipos de intervenciones, como incendios estructurales y forestales, rescates vehiculares y en altura, rescates acuáticos y tareas logisticas y de abastecimiento de agua.

Según las estadísticas difundidas por la asociación, durante 2025 se realizaron 627 servicios. De ese total, 238 fueron por incendios forestales y 116 por incendios en viviendas. También se contabilizaron 53 incendios o rescates vehiculares, nueve incendios en comercios y 211 servicios especiales.

El cuerpo también tiene presencia en Rincón de Las Perlas, donde funciona un destacamento inaugurado en 2017. Actualmente, cuenta con cinco bomberas, tres efectivos policiales y tres unidades operativas. Durante 2025, ese destacamento registró 26 intervenciones.

Capacitación y formación

Además de la atención de emergencias, el cuerpo desarrolla actividades de capacitación. En el destacamento de calle Perú 455 funciona la Escuela de Capacitación Interna y Externa, donde se forman los integrantes y se dictan cursos abiertos a la comunidad, como Reanimación Cardiopulmonar y Uso de Extintores Portátiles.

También funciona la Escuela de Cadetes «Roberto Fiorit», que desarrolla sus actividades los sábados de 14:30 a 18. Actualmente cuenta con tres brigadas y un equipo de 15 instructores, además de profesionales especializados en niñez, adolescencia y psicología.

El cronograma por el aniversario terminará el sábado 12 de septiembre a las 14, con un acto conmemorativo y un desfile sobre calle Alem. El Municipio informó que desde las 13 se interrumpirá el tránsito en ambas manos de Alem, entre Sáenz Peña y Córdoba. También se solicitó no estacionar en ese tramo para permitir el desarrollo de las actividades.