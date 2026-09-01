Salarios de niñeras y cuidadores: aumentos hasta diciembre 2026 según la nueva escala salarial

Niñeras y cuidadores: ¿cuánto se cobrará por hora y por mes hasta diciembre 2026?.-

A partir de los consensos alcanzados en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) difundió el esquema salarial estimado para empleadas domésticas en la categoría de «Asistencia y cuidado de personas» —que engloba el cuidado no terapéutico de adultos mayores, personas convalecientes, niños y adolescentes—.

La proyección de los salarios de cuidadores domiciliarios, incluidos en el convenio de empleadas domésticas, hasta diciembre 2026 combina aumentos porcentuales mensuales decrecientes, fijados sobre la base de julio, junto con la absorción progresiva de la suma no remunerativa extraordinaria abonada en agosto.

Para los hogares y trabajadores de Río Negro y Neuquén, estas referencias marcan los pisos legales de contratación obligatorios para cada mes.

Escala empleadas domésticas: la evolución de salarios de niñeras y cuidadores hasta diciembre 2026

El sendero salarial detallado por la UPACP, que opera como referencia provisoria a la espera de la formalización en el Boletín Oficial, establece incrementos mensuales del 1,9% en agosto, 1,8% en septiembre 2026, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre, a los que se suma la integración escalonada del bono de agosto (25% en septiembre 2026, 50% en octubre y 25% en noviembre).

De este modo, los salarios de cuidadores domiciliarios hasta diciembre 2026 evolucionarán bajo el siguiente esquema:

Agosto 2026 : $4.072,38 por hora ($514.903,51 mensual) con retiro y $4.520,14 por hora ($569.593,41 mensual) sin retiro. Se adiciona la suma no remunerativa por única vez según la carga horaria ($8.000 para menos de 12 hs semanales; $11.500 de 12 a 16 hs; $20.000 para 16 hs o más).

: $4.072,38 por hora ($514.903,51 mensual) con retiro y $4.520,14 por hora ($569.593,41 mensual) sin retiro. Se adiciona la suma no remunerativa por única vez según la carga horaria ($8.000 para menos de 12 hs semanales; $11.500 de 12 a 16 hs; $20.000 para 16 hs o más). Septiembre 2026 : $4.185,94 por hora ($529.261,78 mensual) con retiro y $4.641,90 por hora ($584.936,09 mensual) sin retiro (incluye el 1,8% y el primer 25% del bono al básico).

: $4.185,94 por hora ($529.261,78 mensual) con retiro y $4.641,90 por hora ($584.936,09 mensual) sin retiro (incluye el 1,8% y el primer 25% del bono al básico). Octubre 2026 : $4.337,54 por hora ($548.429,23 mensual) con retiro y $4.801,52 por hora ($605.050,00 mensual) sin retiro (suma el 1,7% y el 50% del bono).

: $4.337,54 por hora ($548.429,23 mensual) con retiro y $4.801,52 por hora ($605.050,00 mensual) sin retiro (suma el 1,7% y el 50% del bono). Noviembre 2026 : $4.447,12 por hora ($562.284,09 mensual) con retiro y $4.918,65 por hora ($619.810,80 mensual) sin retiro (incorpora el 1,6% y el 25% final del bono, integrándolo en su totalidad al básico).

: $4.447,12 por hora ($562.284,09 mensual) con retiro y $4.918,65 por hora ($619.810,80 mensual) sin retiro (incorpora el 1,6% y el 25% final del bono, integrándolo en su totalidad al básico). Diciembre 2026: $4.518,27 por hora ($571.280,64 mensual) con retiro y $4.997,35 por hora ($629.727,77 mensual) sin retiro (aplica el último tramo del 1,6%).

Estos montos de diciembre conformarán, además, la base de cálculo para la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), que se liquidará tomando el 50% de la mejor remuneración devengada en el segundo semestre.

Empleadas domésticas: modalidades de pago y adicionales de ley en la Patagonia

Conforme a lo regulado por la Ley 26.844, la liquidación bajo el esquema de valor por hora rige para prestaciones inferiores a 24 horas semanales para un mismo empleador; cuando la jornada alcanza o supera ese umbral, corresponde liquidar el haber mensual en forma proporcional a las horas trabajadas.

En el ámbito geográfico de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y el partido de Patagones, los empleadores deben adicionar obligatoriamente sobre las escalas mínimas el plus por zona desfavorable del 31%.

Asimismo, corresponde computar el adicional por antigüedad del 1% por cada año de servicios registrado a partir de septiembre 2020.

Ambos suplementos deben volcarse de forma desagregada en el comprobante electrónico, generado en el sistema de ARCA, para resguardar la validez formal del vínculo laboral.