El S&P Merval sube y el riesgo país cae a 504 puntos: los bonos rebotan a contramano de Wall Street

El mercado bursátil argentino inició septiembre en terreno positivo y logró desacoplarse del sesgo bajista de las plazas internacionales. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió un 0,8% hasta los 3.060.000 puntos, en una jornada donde los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales) avanzaron un 0,5% en promedio, extendiendo la recuperación de la deuda local.

La mejora de los títulos públicos impactó de forma directa en el riesgo país elaborado por JP Morgan, que registró una caída del 1,60%. Según los registros de Rava Bursátil, tras haber abierto en 512 unidades y alcanzar un máximo intradiario de 515 puntos, el índice profundizó su descenso hacia la tarde hasta ubicarse en 504 puntos básicos, consolidando un recorte de ocho enteros respecto del cierre anterior.

El comportamiento favorable de los activos locales se dio a contramano de Wall Street, donde los principales índices cedieron entre 0,4% y 0,7%. La plaza neoyorquina operó condicionada por la suba del rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a diez años, que trepó al 4,768% anual —su registro más alto desde enero de 2025— ante la creciente especulación de que la Reserva Federal (Fed) aplique una nueva suba de tasas en su reunión de septiembre.

Riesgo país Argentina · EMBI+ (puntos básicos) — — Anterior 512 Apertura 512 Máximo 515 Mínimo 504 1M 3M 6M YTD 1A Serie de cierres diarios del riesgo país de Argentina. Fuente: Rava Bursátil

El empuje del petróleo y el salto de las acciones energéticas en Nueva York

La renta variable argentina encontró su principal motor en las empresas del sector hidrocarburífero. En la plaza de Nueva York, los certificados de depósito (ADR) operaron con subas generalizadas, impulsados por los avances de Vista Energy (+4,7%) y Pampa Energía (+1,9%).

La tracción del sector respondió al salto del petróleo Brent, que escaló un 2,2% hasta los US$92,50 por barril para las entregas de noviembre. El recrudecimiento del conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán en la zona del Estrecho de Ormuz volvió a encender las alarmas por posibles trabas en el suministro global de crudo, un factor que presiona sobre la inflación internacional y alimenta la expectativa de tasas altas por más tiempo en las potencias desarrolladas.

Desaceleración de la inflación de agosto y el panorama de crecimiento para 2026

En el plano doméstico, el clima financiero estuvo apuntalado por las estimaciones privadas sobre el costo de vida del mes que acaba de cerrar. Los relevamientos del mercado proyectan una desaceleración del índice de precios de agosto a un rango de entre 1,4% y 1,9% mensual, dejando atrás el impacto estacional del turismo de invierno que había elevado la medición de julio.

La estabilización de los precios de los alimentos y la normalización de las tarifas de servicios permiten proyectar un sendero inflacionario inferior al 2% mensual para lo que resta del año. Aunque las condiciones de liquidez local muestran mayor orden, el horizonte de mediano plazo mantiene signos de prudencia: el crecimiento económico proyectado en torno al 3% para 2026 se perfila moderado frente a los desequilibrios sociales, mientras que los rendimientos de la deuda más larga continúan reflejando la cautela inversora frente al escenario político hacia 2028.