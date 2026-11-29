Durante el primer encuentro anual de deporte y cultura realizado el sábado 28 de noviembre, la municipalidad de Luis Beltrán presentó públicamente el balance del trabajo realizado a lo largo del año y entregó reconocimientos tanto a los estudiantes por su participación como a los profesores responsables de llevar adelante cada actividad y taller.



Actualmente, las escuelas deportivas y los talleres culturales albergan a más de 750 participantes entre niños, jóvenes y adultos, quienes acceden a una amplia variedad de propuestas de manera libre y gratuita.



En el ámbito deportivo, la oferta incluye voley, atletismo, ciclismo, newcom, actividad física para adultos mayores de 60 años, iniciación deportiva, básquet, gimnasia deportiva, tenis para ciegos y disminuidos visuales, y una escuela de canotaje que utiliza el brazo sur del río Negro para sus entrenamientos. Estas iniciativas responden a una política pública orientada a generar espacios saludables, brindar contención e inclusión, y fomentar valores como la cooperación, la disciplina y la buena convivencia.



Más allá de su rol social, las escuelas municipales también funcionan como semillero de deportistas competitivos a nivel provincial, nacional e internacional. A lo largo del año, distintos atletas locales son convocados por las selecciones de Río Negro y los combinados nacionales para diversas competencias. Un ejemplo destacado de este alcance es la participación de palistas locales en torneos internacionales como el Olympic Hopes y el Mundial de Canotaje en Rumania.



Por su parte, el área cultural ofrece talleres gratuitos para todas las edades, entre los que se encuentran ensamble musical, arte y manualidades, danzas árabes, danzas urbanas, coro, Recrearte, tango, folklore e iniciación cultural para los más pequeños. Al eliminar las barreras económicas, el municipio busca garantizar el acceso a espacios que estimulan la creatividad, la libre expresión y el bienestar emocional de la comunidad. Además, los integrantes de todas las disciplinas artísticas participan activamente en distintos eventos y escenarios durante el año para compartir sus producciones.



Finalmente, el intendente Robin del Río remarcó el rol fundamental que cumplen tanto los talleres culturales como las escuelas deportivas dentro del abordaje social de su gestión: “A pesar de estar atravesando una crisis económica, es importante seguir poniendo nuestro esfuerzo en este tipo de políticas. Un niño que practica disciplinas saludables o participa de las propuestas culturales, es un niño que tiene menos oportunidades de ingresar en situaciones de consumo, violencia y demás problemáticas que existen en una comunidad”.