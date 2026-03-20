El fixture completo de Boca y River en la Copa Libertadores y Sudamericana
El Xeneize y el Millonario ya conocen el camino que afrontarán en las competencias internacionales de 2026. Los detalles.
Este jueves se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana. Los equipos argentinos ya conocen el camino que tendrán que recorrer a lo largo de la competencia internacional que comenzará la semana del 7 de abril.
Además, se dio a conocer el orden de partidos. En los próximos días, se confirmará la fecha y el horario de cada encuentro.
Boca integrará el grupo D, uno de las zonas más difíciles de la Libertadores. Enfrentará a Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona de Ecuador. Deberá recorrer más de 15 mil kilómetros en viajes hacia Belo Horizonte, Santiago y Guayaquil.
- 1° fecha: U. Católica – Boca (7 al 9 de abril)
- 2° fecha: Boca – Barcelona (14 al 16 de abril)
- 3° fecha: Cruzeiro – Boca (28 al 30 de abril)
- 4° fecha: Barcelona – Boca (5 al 7 de mayo)
- 5° fecha: Boca – Cruzeiro (19 al 21 de mayo)
- 6° fecha: Boca – U. Católica (26 al 28 de mayo)
El fixture de River en Sudamericana
River jugará en el grupo H de la Sudamericana. El equipo de Chacho Coudet se verá las caras contra Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia) y Carabobo (Venezuela).
El Millonario tendrá que afrontar más de 17 mil kilómetros en la primera etapa. El viaje más largo será a Valencia (5000 kilómetros) para enfrentar al club venezolano. La particularidad de la zona es que River no enfrentó nunca a ninguno de sus tres rivales.
- 1° fecha: Blooming – River (7 al 9 de abril)
- 2° fecha: River – Carabobo (14 al 16 de abril)
- 3° fecha: Bragantino – River (28 al 30 de abril)
- 4° fecha: Carabobo – River (5 al 7 de mayo)
- 5° fecha: River – Bragantino (19 al 21 de mayo)
- 6° fecha: River – Blooming (26 al 28 de mayo)
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