El fuerte guiño de Enzo Fernández al Real Madrid: ¿Es posible su llegada al Merengue?

El rumor sobre una posible llegada de Enzo Fernández al Real Madrid creció en las últimas horas. Es que en un streaming en su estadía por el país, el futbolista de la Selección Argentina insinuó su deseo de vestir la camiseta del club español.

Al ser consultado sobre la posibilidad de tener una nueva experiencia en el futbol europeo, el ex River no dudó en contestar: «Me gusta mucho Madrid, es parecido a Buenos Aires«. Una declaración que resonó fuerte en el Viejo Continente.

Los dichos del mediocampista no fueron bien tomados en Londres. El nigeriano Obi Mikel, con pasado en Chelsea, criticó al argentino: «Esto es el Chelsea, no un trampolín para fichar por otro equipo. Si tu corazón ya está en Madrid, no deberías vestir de azul», resaltó.

Está claro que el deseo del campeón del mundo es continuar su carrera en el Real Madrid. Pero una posible salida del Chelsea no sería sencilla. El jugador de 25 años tiene contrato con Les Blues hasta 2032 y es el estandarte del club londinense.

Enzo convirtió su sexto gol con la Selección.

Desde Inglaterra aseguran que el futbolista no saldría por menos de 100 millones de euros, precio que el Merengue no estaría dispuesto a pagar. El equipo de Álvaro Arbeloa tiene en carpeta al argentino y creen que solucionaría varios problemas en el mediocampo, pero es muy difícil su arribo a Madrid con estas condiciones. Una negociación por un valor menor podría ser considerada por la dirigencia de Florentino Pérez.

Otro jugador que se ofreció al Real Madrid fue Rodri. El ganador del Balón de Oro en 2024, con pasado en Atlético Madrid, no le cerró la puerta al club blanco. Aunque desde España aseguran que el español no interesa, por su edad y su flojo presente en Manchester City.

Por ahora, Enzo se enfoca en el segundo amistoso de la fecha FIFA, donde la Albiceleste enfrentará en la Bombonera a Zambia. Además, ya eliminado de Champions, el objetivo de la temporada será entrar en puestos europeos: por ahora está 6° en la Premier League. La única chance de un título es en la FA Cup, donde enfrentará a Port Vale por los cuartos de final.