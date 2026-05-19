Hector Luis Manchini

DNI 7.779.947. Abogado, exjuez.

Zapala

Toda mi vida el diario papel me acompañó, tanto para lograr la última noticia como encontrar un nuevo empleo, al punto que la labor que desarrollé en la justicia tuvo su origen en una búsqueda en la cual el diario papel fue decisivo para hallar ese trabajo formidable, de maravilla en el sur argentino -en mi caso en la provincia de Neuquén.

Sin duda que mi afán de destacar los distintos sucesos que ocurrían diariamente en la Patagonia concretado a través de las cartas de lectores me acompañó con regularidad recibiendo todo tipo de satisfacciones e incluso hoy que me jubilé habiendo recorrido todas las jurisdicciones del interior neuquino.

Aquí quiero destacar que encontrándome en el último mes de este otoño lleno de las pinturas que destacan la belleza natural del lugar, no había un sitio donde no fuera interrogado requiriéndome donde conseguía el diario de papel, no solo en cafeterías, restaurantes también increíblemente en plazas y paseos de la ciudad sanmartiniana. Dada la extensión de la Patagonia y la distancia entre las ciudades, la logística de distribución es un desafío importante para garantizar que los diarios lleguen a tiempo a los diferentes puntos de venta como kioscos, supermercados y otros comercios adheridos.

Mi agradecimiento por todas las bondades que he recibido del diario papel, de esta manera de hacer periodismo y que obviamente seguirá acompañándome en mi diario quehacer.

