El futuro de Dibu Martínez: «Quiere venir a Independiente sano con 36 o 37 años»

El padre de Emiliano Dibu Martínez, Alberto Martínez, anticipó que el arquero

de la selección argentina volverá a Independiente pero con la condición de estar en «óptimas condiciones con 36 o 37 años».

«Por lo que sé de Emi, si él quiere venir, que va a venir a Independiente y no a otro club, quiere venir sano con 36 o 37 años. No quiere venir a terminar la carrera a Independiente mal», disparó Alberto, en declaraciones a TyC Sports.

🗣️ Beto Martínez en @TyCSports:



"Si Dibu viene al fútbol argentino va a venir a Independiente obvio, no va a venir a otro club, quiere volver sano con 36 o 37 años.



No quiere venir a terminar la carrera mal en Independiente, por lo que él me dijo. ¿Por qué te pensás que se… pic.twitter.com/vpEKlnZgGq