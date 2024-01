Racing cerró la llegada de otro ex River y confirmó dos refuerzos más

En un día con novedades para Racing en el mercado de pases se concretó la llegada del ex River Santiago Sosa, la del defensor de Colón Germán Conti y también la de Valentín Gelos, zaguero de Atlanta que es una apuesta y, por ahora, se sumará a la reserva.

El volante formado en el Millonario se incorporó a préstamo por un año proveniente del Atlanta United de la MLS. Tiene 24 años y el club de Núñez lo vendió por 6 millones de dólares a cambio del 70% en 2021.

«Cuando surgió la posibilidad de venir a Racing me puso muy contento y entusiasmado. No lo dudé porque es un grande de Argentina. Hay jugadores de muy buen pie, eso me atrae», expresó Sosa.

🗣️ Santiago Sosa ya viste nuestros colores y expresó sus sensaciones luego de convertirse en la sexta incorporación de Racing para el 2024.



¡Bienvenido, Santi! 🩵👊🏻

Además, hoy pasó la revisión médica, Germán Conti, defensor proveniente de Colón de Santa Fe. «Vengo a Racing a ser campeón», aseguró.

«Estoy con muchas ganas de entrenar con el grupo y conocer al cuerpo técnico. Tenemos un gran plantel para poner a Racing arriba y ahora tenemos que demostrarlo en la cancha», manifestó Conti, quien sufrió el descenso con el Sabalero en la pasada temporada.

«Mi salida de Colón fue un poco triste porque soy hincha del club pero debo dar vuelta la página. Esta es un nueva posibilidad en mi carrera y debo aprovecharla», señaló el defensor, de 29 años, que disputó casi 250 partidos entre sus pasos por Colón, Bahía y América (Brasil), Atlas (México), Benfica (Portugal) y Lokomotiv (Rusia).

Conti llega a la Academia desde Lokomotiv, de Rusia, que luego de cederlo a préstamo al Sabalero vendió el pase en una suma cercana al millón de dólares.

Junto al ex Colón también ingresó a la clínica privada para los chequeos médicos el defensor Valentín Gelos, proveniente de Atlanta, que se sumará como apuesta al plantel de la reserva. El defensor, de 20 años, firmará a préstamo con opción de compra para el club de Avellaneda.

Conti, Gelos y Sosa se suman a las llegadas de los delanteros Adrián Martínez, Maximiliano Salas y Santiago Solari; el arquero Facundo Cambeses; y el mediocampista Bruno Zuculini.