El gobernador de Santa Fe aseguró que “hay una posibilidad” de que Lionel Messi juegue en Newell’s

Messi homenajeó a Maradona con la camiseta de Newell's, en un partido con el Barcelona.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi vuelva a jugar en Rosario y se mostró entusiasmado con la chance de que el astro rosarino regrese a la ciudad.

En diálogo con Cadena 3 Rosario, Pullaro aseguró que considera posible que Messi vuelva a disputar un partido en su ciudad natal y destacó lo que significaría para Rosario.

"Hay una posibilidad de que Messi venga a jugar a Rosario"



Maximiliano Pullaro dijo que el campeón del mundo "es una persona que ama a la ciudad y se siente rosarino" y afirmó: "Vi un poquito de entusiasmo en su entorno". pic.twitter.com/UohH9Juwiv September 1, 2026

“Creo que hay una posibilidad de que el mejor del mundo venga a Rosario. Estoy muy entusiasmado con que pueda un tiempo. Sería importante para la ciudad”, afirmó el gobernador.

Pullaro reveló qué percibió en el entorno de Messi sobre su posible regreso a Rosario

Pullaro también reveló que en alguna oportunidad tuvo conversaciones con Messi y aseguró que percibió cierta predisposición en el entorno del futbolista.

“Todo lo que yo pueda hacer, no por un club sino por la ciudad, lo voy a hacer. Es público que estuve alguna vez hablando con él y, más allá de que no tiene por qué decirme nada, yo vi algún entusiasmo, ganas”, contó.

Messi jugando en las infantiles de Newell’s.

En ese sentido, el gobernador remarcó el vínculo que Messi mantiene con su ciudad natal: “Messi ama Rosario, se siente rosarino”.

Pullaro se ilusionó con volver a ver a Messi jugando en Rosario

La posibilidad de que el capitán de la Selección Argentina vuelva a jugar en Rosario tomó fuerza después de su decisión de retirarse de la Albiceleste.

Si bien todavía no existe una confirmación sobre un eventual partido del astro en la ciudad, Pullaro dejó en claro que está dispuesto a colaborar para que esa posibilidad pueda concretarse.

“Todo lo que yo pueda hacer por la ciudad, lo voy a hacer”, insistió.

Por ahora, Messi continúa su carrera en Inter Miami, pero en Rosario mantienen la ilusión de volver a verlo jugar en el lugar donde comenzó su historia con la pelota.