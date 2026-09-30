El hermano de Gastón Ávila juega en Estudiantes, festejó el título de Rosario Central y podría ser apartado

Gastón Ávila, defensor de Rosario Central, junto a su hermano Franco Domínguez Ávila, delantero de Estudiantes, en los festejos del Canalla.

La Supercopa Internacional sumó otro capítulo de polémica. Rosario Central festejó este martes en Rosario el título obtenido frente a Estudiantes de La Plata el último sábado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y una imagen no pasó desapercibida.

Se trata de una fotografía en la que aparece Franco Domínguez Ávila, delantero de la Reserva de Estudiantes que ya disputó seis partidos en la Primera del club platense, junto a su hermano Gastón, zaguero de Rosario Central. El juvenil de 19 años estuvo presente en los festejos del Canalla y utilizó un piluso del conjunto rosarino.

Domínguez Ávila, que también es hermano de Ezequiel «Chimy» Ávila, delantero de Independiente, tiene contrato profesional con el Pincha hasta diciembre de 2028. Además, formó parte de la Selección Argentina Sub-19 que consiguió la medalla de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La imagen se viralizó y generó repercusión entre los hinchas de Estudiantes. Ahora, el club platense analiza los pasos a seguir con el futbolista, que este martes se reincorporó a los entrenamientos en City Bell.

Los festejos de Central también habían generado repercusión por otro episodio. El mediocampista Franco Ibarra y el delantero Gaspar Duarte, ambos titulares en la final, mostraron la tapa de un ataúd que tenía una foto de Juan Sebastián Verón y las frases «porteño llorón» y «EDLP QEPD».

Respecto de esa situación, Martín Gorostegui, vicepresidente del Pincha, compartió una imagen en una historia de Instagram y escribió con ironía: «No hicimos nada para que pase lo que pasó…», en referencia a las declaraciones de Ángel Di María luego de la final, que terminó con disturbios en el campo de juego.