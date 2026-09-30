La Justicia intimó otra vez al Gobierno y le dio cinco días para cumplir la ley de Financiamiento Universitario

La Justicia Federal intimó al Gobierno a cumplir en un plazo de cinco días con la cautelar vinculada a la ley de Financiamiento Universitario. La medida alcanza la actualización de los salarios de docentes y no docentes y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.

La resolución fue dictada por el juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, Martín Cormick, quien consideró que el Estado no acreditó el cumplimiento total de la medida. También se contempló la posibilidad de aplicar multas en caso de incumplimiento.

La Justicia cuestionó la forma en que el Gobierno actualizó los salarios

La nueva resolución surgió después de que el Gobierno nacional presentara un pedido de revocatoria contra una intimación anterior. Ante ese planteo, Cormick amplió los fundamentos de su decisión y ratificó que la cautelar se encuentra firme.

Al analizar el artículo 5 de la ley 27.795, referido a los salarios universitarios, el magistrado reconoció que el Estado acreditó algunos avances. Entre ellos mencionó las convocatorias a la negociación paritaria y la efectivización de órdenes de pago.

Sin embargo, consideró que esos avances no alcanzan para demostrar el cumplimiento de la cautelar. En la resolución sostuvo: “no surge en igual modo respaldado que el cálculo respecto de los aumentos alcanzados y las actualizaciones de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas (…) haya sido efectuado del modo estipulado por la norma ponderando las variables de ajuste”.

El juez también analizó la evolución de los precios para determinar si los aumentos universitarios alcanzaron la actualización prevista. Para eso tomó como referencia la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta junio de 2026.

El juez tomó una inflación acumulada del 312,19% para evaluar el cumplimiento

Según el IPC del INDEC citado en la resolución, la inflación acumulada entre el 1 de diciembre de 2023 y junio de 2026 fue del 312,19%. Ese porcentaje fue utilizado por Cormick para evaluar la actualización de los salarios universitarios.

En ese sentido, el magistrado sostuvo que “la inflación acumulada entre el 1° de diciembre de 2023 y el mes junio de 2026 … resultó ser del 312,19%”. A partir de ese cálculo, concluyó que en las respuestas presentadas por el Estado “no se advierte que se haya alcanzado dicho incremento”.

Cormick también rechazó el planteo del Gobierno de que la cautelar universitaria ya había sido cumplida. Recordó que ese argumento había sido analizado previamente, cuando el juzgado rechazó el pedido de levantamiento de la medida el 1 de septiembre.

Por ese motivo, el juez señaló que “contrariamente a lo que invoca el demandado (…) no se ha agotado el alcance de la cautelar”. Ahora el Estado dispone de cinco días para acreditar el cumplimiento, bajo apercibimiento de que se apliquen astreintes.