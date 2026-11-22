La historia, rendida a los pies de Marc Márquez. El español se aseguró hoy el título en el Mundial 2026 de Moto GP, tras arribar 8° en el Gran Premio de Portugal, la penúltima cita del año para el Campeonato Mundial de Motociclismo. El triunfo quedó en poder del italiano Marco Bezzechi, con una Aprilia.

La tercera fue la vencida para el piloto del equipo oficial Ducati, tras haber desaprovechado los primeros “match points” en el Gran Premio de Qatar pasado y en la carrera Sprint de ayer en Portimao. El español solo necesitaba finalizar entre los nueves mejores, cosa que finalmente ocurrió.

A los 33 años, el mayor de los hermanos conquistó su 8° título en la categoría reina y el 10° en campeonatos del mundo de la especialidad, marca que le permite superar la línea del italiano Valentino Rossi, uno de los más ganadores de todos los tiempos.

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Aunque logró asegurar la corona a una fecha del cierre, el camino al título de Márquez en la presente temporada no fue para nada sencillo. Hace apenas seis meses, la posibilidad de campeonato del español parecía una utopía.

Marc atravesaba un período crítico, lidiando con las secuelas de dos operaciones quirúrgicas; una en su hombro derecho y la otra en un pie durante el transcurso del campeonato. A este calvario físico, se sumaba una desventaja abismal de 102 puntos respecto al líder de la clasificación general, una distancia que nunca se ha remontado en la categoría reina.

Pero lejos de rendirse, Márquez volvió recargado. Y tras un último tercio de calendario de antología, el piloto de Ducati llegó a Portugal con la corona en su mano.

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Y aunque no logró cerrar el pleito ayer, el español sabía que, siendo pensante en la competencia de hoy, el título era cosa juzgada, al margen de lo que suceda con el mencionado Bezzecchi o su compatriota Jorge Martin (arribó 2°), los dos retadores que intentaron inútilmente estirar la definición al GP de Valencia.

Al cruzar la meta en la octava posición, el español conquistó su octavo título de MotoGP, superó a su antiguo rival Valentino Rossi e igualó a Giacomo Agostini como el piloto más laureado de la historia de la categoría reina.

Contando sus títulos previos en las categorías de 125cc y 250cc, Márquez acumula ahora diez campeonatos mundiales, lo que lo sitúa tercero en la clasificación histórica, detrás de Agostini, con 15, y Ángel Nieto, con 13.