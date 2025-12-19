El Inter de Lautaro Martínez no pudo avanzar a la final de la Supercopa de Italia

El Toro convirtió su penal e Inter pasó al frente en la Supercopa de Italia.

Inter, con el delantero argentino Lautaro Martínez, cayó por penales ante Bologna en la segunda semifinal de la Supercopa de Italia que se disputa en Arabia Saudita.

Lautaro Martínez ingresó en la segunda mitad y convirtió su disparo, aunque no fue suficiente para el Neroazzurro.

Bologna se impuso 3-2 en la serie de penales tras el empate 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y definirá el título el lunes frente a Napoli, que superó 2-0 a Milan.

Marcus Thuram abrió la cuenta en el comienzo del encuentro y Riccardo Orsolini niveló las acciones. Santiago Castro fue titular en el vencedor, que tuvo en el banco a Benjamín Domínguez.

Inter cerrará el año como visitante frente a Atalanta y abrirá 2026 precisamente contra Bologna, su verdugo en Arabia Saudita.

