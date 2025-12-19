El jefe de Alpine criticó a la escudería y respaldó el rendimiento de Colapinto en 2025

La temporada 2025 de la Fórmula 1 ya terminó pero dejó mucho por hablar. Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, habló sobre el desempeño de Franco Colapinto durante la temporada y realizó una dura autocrítica, donde enfatizó sobre el pobre nivel de los monoplazas a lo largo del año.

Consultado por el año del argentino, donde no logró sumar puntos, el británico no apuntó a Franco y le tiró con todo al auto: «La realidad brutal es que nuestro coche no fue lo suficientemente rápido para sumar puntos«, se sinceró.

Alpine finalizó en el último lugar en el campeonato de constructores.

Luego, dio su parecer del nivel de Colapinto y Gasly en 2025: «Creo que los dos pilotos que tenemos ahora son mejores que el coche«. Además, aclaró que en pocas ocasiones del año el auto fue bueno: «Creo que cuando el coche es bueno, los pilotos son perfectamente capaces de ofrecer lo que el coche puede dar«.

También, Nielsen expresó cuáles son las expectativas para la próxima temporada: «Necesitamos hacer un coche mucho mejor en 2026 y entonces veremos si los pilotos son capaces de acompañarlo«.

A su vez, se lamentó por la decisión de parar el desarrollo del monoplaza a mitad de temporada para enfocarse en 2026: «Estuvimos en el fondo porque hicimos el cambio pronto y los demás siguieron trayendo actualizaciones, así que somos plenamente conscientes sobre por qué estamos donde estamos«. Pero fue optimista y argumentó el porqué de esta polémica decisión: «Es doloroso, pero con suerte es por el bien mayor y el año que viene veremos si hemos tomado la decisión correcta«

Alpine y un gran avance para 2026

Franco Colapinto ya dejó atrás al A525, el monoplaza que le dio tantos dolores de cabeza en los 18 Grandes Premios que disputó este año. Con la llegada de los motores Mercedes, Alpine se ilusiona con mejorar considerablemente su rendimiento en 2026.

La escudería francesa recibió una gran noticia esta semana: superó los crash-test obligatorios de la FIA, lo que demuestra el avance del equipo. Nielsen lo reveló con gran emoción: «El nuevo chasis ha superado los crash-test, es más ligero, más sólido, es bonito». Esta prueba es determinante, ya que con la nueva reglamentación de la Fórmula 1, la masa del coche deberá ser notablemente reducida. La otra escudería que pasó la prueba fue Cadillac.