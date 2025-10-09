El Karting con caja vuelve al Anfiteatro de Oro para una doble fecha decisiva

Tanto el sábado como el domingo la actividad se pondrá en marcha a las 10. (Prensa KCC)

Tras la exitosa incursión en Rincón de los Sauces, el Karting con caja retorna al Anfiteatro de Fernández Oro. Entre sábado y domingo, se disputarán la cuarta y la quinta fecha del torneo Clausura, y se espera una gran cantidad de kartings, como ha ocurrido en todas las jornadas del calendario.

Federico Ferrero (Internacional), Julián Ortiz (Senior), Oscar Rebolledo (Máster), Ciro Suárez (Junior), Lucas López (Varilleros), Iker Medel (Pre Junior) y Stéfano Tierno (Escuela), llegan cómo líderes de los diferentes campeonatos, en lo que será la antesala de la definición durante el mes de noviembre.

En todas las divisiones irán por puntos vitales. (Prensa KCC)

La palabra de Ferraro, líder de la Interncional

“Vamos con buenas expectativas, estamos peleando dos campeonatos, somos líderes en la Internacional y en la Senior estamos segundos. Se trabaja para pelear en las dos categorías. Necesitamos hacer un buen fin de semana, además de brindar un buen espectáculo para el público que seguramente nos va a acompañar”, señaló en la previa Federico Ferrero.

El pasado domingo 28 de septiembre se realizaron pruebas libres. En las mismas, participaron más de 60 kartings, lo que representa un gran número e incrementa las expectativas para este fin de semana, que seguramente pasará el centenar.

En los días previos, el equipo de trabajo de la categoría hizo las tareas necesarias para dejar la pista en óptimas condiciones. Ambas jornadas comenzarán a las 10, y se realizarán dos tandas de entrenamiento. Luego será el turno de la clasificación, las series y las finales.