Llegó la hora de tirar magia: el Mundialito ya se juega en las canchas de Río Negro

La ilusión está en marcha y esos trofeos tendrán dueños el 1 de febrero, cuando se baje el telón de este clásico del fútbol nacional.

Fotos: Juan Thomes

El Mundialito Infantil de Clubes, un clásico del fútbol nacional, se puso en marcha de manera oficial y empieza lo mejor, con partidos en todos los rincones de la provincia. En esta edición N° 38, las sedes son todas rionegrinas, con todo centrado en el estadio Luis Maiolino del Deportivo Roca, organizador del clásico certamen.

Este miércoles se realizó el tradicional desfile de las delegaciones en un reducto que estuvo colmado, aunque la acción se había puesto en marcha el martes, con los primeros partidos del certamen. En esta ocasión, la categoría principal será la 2013, aunque los paralelos, como siempre, cumplirán un rol fundamental. Serán nueve competencias simultáneas, porque también habrá actividad para las divisiones que van desde la 2011 hasta la 2019.

Argentinos del Norte, uno de los tantes créditos locales.

Sueños locales y refuerzos de AFA

Como es habitual, los equipos de AFA dicen presente. Lanús, uno de los ilustres del torneo, volvió para defender el título, y también serán de la partida Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors. Obviamente se anotan entre los favoritos. La cuota extranjera también se sostiene y será la Universidad Católica de Chile.

Los organizadores y las autoridades, presentes en la inauguración.

Mezclados entre ellos estarán los equipos regionales, que sueñan con dar el gran golpe. Siete de las 38 copas quedaron en la zona y cuatro de las últimas cinco ediciones entregaron festejos de acá, porque antes de la conquista del Granate lo ganaron Argentinos del Norte (2024), APEL de Viedma (2023), Deportivo Roca (2022) y Talleres de San Antonio Oeste (2021). El Carcelero suma tres coronas en el historial y es el mejor, mientras que Cipolletti fue el otro que gritó campeón en 2019.

Sin dudas, esto ratifica un crecimiento del fútbol regional en las divisiones formativas y por eso todos tienen derecho a soñar con meterse en la zona de definición.

Más de 1.800 futbolistas participarán en esta edición N° 38.

Llegó la hora de la verdad y habrá que estar atentos a lo que ocurra en cada una de las ciudades. Además de Roca, la N°5 rodará en Viedma, Río Colorado, Choele Choel, Huergo, Cervantes, Allen, Cipolletti, Catriel y Bariloche. ¿En qué sede estará futuro campeón?