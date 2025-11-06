El Mundialito Femenino 2026 tiene fecha confirmada en Roca

El Mundialito Femenino tiene fecha definida para mediados de febrero del año que viene.

El club Deportivo Roca confirmó la fecha en la que se llevará a cabo el Mundialito Infantil de Fútbol Femenino 2026. El tradicional torneo que organiza la entidad Naranja, se realizará desde el 14 al 17 de febrero del próximo año.

Según se informó la competencia se disputará en el estadio Luis Maiolino, Complejo Deportivo Naranja y en el estadio Municipal, ubicado en calle Maipú de General Roca.

Se viene el Mundialito Femenino 2026, en Roca.

Las categorías que estarán participando serán: Sub-8, Sub-10; Sub 12; Sub-14 (Central) y Sub-16.

Hasta el momento confirmaron su presencia distintos equipos de la región y la Patagonia. Entre los que confirmaron estarán presentes: Godoy Cruz de Mendoza; Noroeste (G. Roca); CAI (Comodoro Rivadavia); Napoli (Calafate); El Bolsón; San Martin de Los Andes; San Carlos de Bariloche; Mar del Plata y Rincón de Los Sauces.