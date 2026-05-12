El vocero de la Fórmula 1 puso en duda la continuidad de Colapinto en 2027: «Asiento disponible en Alpine»

En el Gran Premio de Miami, Franco Colapinto tuvo su mejor resultado desde su llegada a la Fórmula 1: un 7° puesto que lo hizo sumar 6 puntos e ilusiona al argentino a tener una gran temporada en Alpine junto a Pierre Gasly.

Pero en las últimas horas, llegó una inesperada crítica de un especialista de la máxima categoría. Se trata de Lawrence Barretto, vocero y presentador de la Fórmula 1. El reconocido periodista realizó un análisis sobre los asientos disponibles en la próxima temporada y apuntó directamente contra el argentino.

Primero, hizo referencia a que este año sería el último baile de Fernando Alonso, por su edad (44 años) y el bajo rendimiento en Aston Martin, aunque el piloto español recalcó en varias ocasiones que no será su última temporada. Luego, destacó la posible salida de Max Verstappen, que en reiteradas ocasiones declaró que su continuidad en la Fórmula 1 no está asegurada.

Barretto, el encargado de criticar al argentino.

Para cerrar, fulminó a Colapinto: «Hay un asiento disponible en Alpine junto a Pierre Gasly«, comenzó. Después, argumentó su punto de vista: «Colapinto ha estado bajo mucha presión, aunque en Miami entregó su mejor resultado. Sin embargo, el argentino tendrá que hacerlo consistentemente este año si quiere conservar el asiento, sobre todo porque Alpine se ha convertido en un equipo muy atractivo luego de convertirse en líder de la zona media de la parrilla».

Resulta llamativa la fuerte opinión de Barreto, luego de la gran actuación de Franco en Miami. Pero este artículo se contradice totalmente con la nota del periodista David Tremayne. Tras su destacado rendimiento en Estados Unidos, hizo un repaso de su carrera y se animó a describirlo como «héroe nacional».

Además, remarcó el masivo apoyo del público argentino en la exhibición de Buenos Aires y lo comparó nada más ni nada menos que con Ayrton Senna.

En fin, Colapinto entrena en Enstone, sede oficial de Alpine, y ya se enfoca en el próximo objetivo, que será el Gran Premio de Canadá. La quinta carrera de la temporada se realizará el 24 de mayo y el argentino buscará meterse nuevamente en la zona de puntos para seguir manteniendo su buen presente.