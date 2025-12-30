El Patagónico de Beach Hándbol tendrá su primera cita de 2026 en Puerto Madryn

La primera del calendario 2026 se disputará en Puerto Madryn durante enero.

La primera fecha del 20° Circuito Patagónico de Beach Hándbol se disputará del 9 al 11 de enero de 2026 en el Punto de Deportes de Puerto Madryn. De esta forma, en la ciudad chubutense se dará inicio a una nueva edición de uno de los circuitos más importantes de la región, en una de las sedes habituales del calendario.

La competencia es organizada por la Federación Patagónica de Deportes de Arena (FPDA) y contará con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn.

Las playas de Madryn tendrán acción para ambas ramas del beach hándbol.

El torneo se jugará en la categoría Mayores Libres, tanto en la rama masculina como femenina.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se extenderán hasta el 7 de enero. La inscripción por equipo incluye premio alegórico, premio económico, seguro, musculosa e hidratación para los y las participantes.

Para más información e inscripciones, los interesados se pueden comunicarse al 2920 262856.