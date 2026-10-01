El PreFederal Ascenso se puso picante y hay triple empate en la cima

Biguá dejó sin invicto a Del Progreso, le ganó 76-67 y lo alcanzó en la cima de las posiciones del PreFederal Ascenso, en el duelo destacado de la quinta jornada. El Verde actuó como local en El Histórico de Plottier, por las refacciones en su estadio, y se anotó una victoria clave.

Los dos quedaron con marca de 4-1, el mismo récord que alcanzó Unión Alem Progresista, a partir de su categórica victoria sobre Cipolletti, por 103-63. El quinto capítulo se completó con el triunfo de Cinco Saltos sobre Centenario, en el “clásico del puente”, por un ajustado 71-70.

El Verde lo tuvo bajo control

Biguá fue más sólido en defensa y a partir de ahí edificó una victoria incuestionable. Ganó los primeros tres parciales (15-12, 19-16, 22-15) y tuvo margen para perder el último por 24-20. Agustín Jankowski fue el mejor de la cancha con 17 puntos y 10 rebotes, también firmó un doble-doble David Véliz (14 y 12), mientras que Mateo Jankowski terminó con 13. En la visita sobresalieron Santiago Pascual (17), Simón Silber (15) y Gustavo Maranguello (12 y 14).

Los Magos, una máquina

A puro gol y de principio a fin (el último cuarto lo ganó 32-16), Unión Alem Progresista superó a Cipolletti y también es líder de la competencia. Martín Arcoleas (22), Tomás Martín (16), Simón Lavigne (16) y Giuliano Pazzarelli (14) fueron los goleadores y también sobresalió Manuel Navarro, quien cerró la noche con 10 rebotes y 9 asistencias. En el Albinegro se destacaron Martín Lazcano (17), Juan O’ Connor (11), Juan Andreotti (11).

El festejo quedó del lado rionegrino

En un partido muy cambiante, Cinco Saltos se quedó con la mejor parte y festejó en el duelo de vecinos. Centenario sorprendió en el arranque (25-16), pero el Tricolor tuvo rápida respuesta (26) y a partir de ahí se adelantó en el tanteador. La Colonia hizo el gasto y ganó el último parcial 18-14, aunque la alegría fue local. Mateo Torena (21), Nazareno López Galluci (14) y Sebastián Bernasconi (11 rebotes) fueron vitales en el dueño de casa, mientras que a Cente no le alcanzaron los 30 puntos de Pablo Almendra ni los 24 y 11 rebotes de Lucas Nogueiras.

Posiciones y próxima

Con estos resultados, la tabla quedó partida al medio porque Del Progreso, Biguá y Unión mandan con 9 unidades (4-1); y Centenario, Cinco Saltos y Cipolletti suman 6 (1-4). La sexta fecha se jugará en tres días diferentes: Cipolletti-Biguá, 3 de octubre a las 21; Centenario-Del Progreso, el 5 a las 21:30; y Unión-Cinco Saltos, el 6 a las 21.