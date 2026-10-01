Río Negro avanza en la etapa final de la modernización de la Estación Transformadora de General Roca

El Gobierno de Río Negro, a través de Transcomahue, anunció nuevos avances en la modernización de la Estación Transformadora de General Roca, donde ya se montan nuevos equipos y se prevé una primera puesta en servicio para mediados de diciembre.

Según indicó la Provincia, la intervención representa una inversión superior a los $2.500 millones entre obra civil y equipamiento tecnológico. El objetivo de la medida es modernizar uno de los principales nodos eléctricos de la ciudad, mejorar su capacidad operativa y sumar mayor confiabilidad a su abastecimiento.

Los nuevos equipos ya fueron trasladados hasta la estación y actualmente se trabaja en su montaje, conexionado e integración. De acuerdo con el avance registrado en el lugar, los trabajos se encuentran cerca del 80%.

La obra forma parte del programa de modernización integral que lleva adelante la transportista estatal Transcomahue y contempla nuevos tableros de protección, control, comunicaciones y servicios auxiliares, además de la readecuación del antiguo edificio de celdas de 33 kV para convertirlo en la nueva sala de control.

La planificación contempla avanzar de manera progresiva con la habilitación de los nuevos sistemas. Foto: Gobierno de Río Negro.

¿Cómo avanzan las obras?

El ingeniero Ernesto de la Via, encargado de supervisar el proceso de montaje, explicó que la intervención comprende una renovación profunda de los sistemas de comando y protección de la estación.

Respecto a las obras realizadas, señaló que «se cambió todo el cableado de los equipos de playa, seccionadores, interruptores y transformadores, que ahora llegan a los equipos nuevos», y que «tenemos toda la parte de protección y las líneas hacia Allen, Regina y Termo Roca».

En ese sentido, señaló que la incorporación de nueva tecnología permitirá mejorar los tiempos de respuesta de las protecciones y ampliar las posibilidades de supervisión y operación remota desde el centro de control de Transcomahue.

«Estas estaciones modernas son más confiables. Hoy tenemos un centro de control desde donde el operador puede ver todo el funcionamiento eléctrico y también monitorear la estación con cámaras», explicó De la Via.

La planificación contempla avanzar de manera progresiva con la habilitación de los nuevos sistemas. De esta manera, la primera puesta en marcha parcial está prevista para mediados de diciembre, antes del período de mayor demanda eléctrica.

Luego de la temporada estival, los trabajos continuarán para completar la incorporación de los restantes equipos y alcanzar la funcionalidad integral de la nueva instalación.

De la Via explicó que el esquema permite incorporar los nuevos componentes por etapas: «Puede habilitarse por tablero. Va a ir entrando paulatinamente un transformador, después otro, una línea y otra línea. Cuando se termine, el año que viene, va a estar todo en servicio y con mucha más confiabilidad».

La intervención cobra especial importancia frente a los meses de altas temperaturas, cuando crece el consumo eléctrico. Por eso, la secuencia de trabajos fue organizada para compatibilizar la modernización con la necesidad de preservar la disponibilidad del sistema durante el verano.