K21 Pehuenia-Moquehue: triunfo compartido y dominio de Mardones, en medio de la multitud

A correr. Así se largó la edición 13 del K21, un clásico del calendario. (Fotos Municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue)

Cerca de mil corredores participaron de la edición N° 13 del ASICS K21 Villa Pehuenia-Moquehue, una carrera que reunió atletas de diferentes localidades neuquinas, de otras provincias y varios llegados desde Chile. En un escenario cordillerano donde la nieve y las condiciones del circuito fueron protagonistas, la clásica competencia de trail running dio espectáculo.

La largada se realizó desde el muelle turístico, con las distancias 10 y 21 kilómetros. El buen clima y el sol acompañaron a los competidores durante toda la jornada, mientras el recorrido avanzó por las montañas que rodean Villa Pehuenia. En los 21 kilómetros, el circuito llegó hasta la base del centro de esquí del Batea Mahuida y presentó aproximadamente un 80% de nieve, lo que incrementó la dificultad de la prueba.

La nieve, un desafío extra para los corredores.

Dos categorías, tres ganadores

Uno de los momentos más destacados se vivió en la llegada de los 21 kilómetros masculinos. El corredor de Plottier, Gabriel Muñoz Soto, y el atleta de San Martín de los Andes, Javier Carriqueo, cruzaron juntos la meta con un tiempo de 1 hora, 50 minutos y 53 segundos. El podio se completó con Iván Franco Peralta, de San Martín de los Andes, con 2h5m11s.

Carriqueo, olímpico argentino por partida doble y referente del atletismo de la región, volvió a protagonizar una competencia de montaña en un escenario particularmente exigente.

Los mejores del K21, todos juntos, en el muelle de Pehuenia.

En la clasificación femenina de los 21K, la victoria quedó para Maira Mardones, de Catriel, con un tiempo de 2h29m8s. El segundo lugar fue para la zapalina Vanessa Dinamarca, radicada en San Martín de los Andes, con 2h31m25s, mientras que la neuquina Romina Vasallo completó el podio con 2h36m23s.

Así quedaron los 10 kilómetros

La distancia de 10 kilómetros también tuvo una importante participación y presentó sus propias exigencias compartiendo los senderos de los primeros kilómetros de la distancia mayor. En la clasificación masculina, el primer puesto fue para Sergio Espinoza, de Tricao Malal, con un tiempo de 41m35s. El segundo lugar correspondió a Alejandro Puente, de Senillosa, con 42m47s, mientras que Daniel Mamaní, de Jacobacci, terminó tercero con 44m43s.

Los corredores de 10 kilómetros dieron espectaculo en la nieve neuquina.

Entre las mujeres, Érica Gisela Hernández, de 1° de Mayo, se quedó con el primer lugar en 49m21s. La siguió Jimena Aliotti, de Catriel, con 49m41s, y tercera fue Lorena Corbalán, de Chos Malal, con 54m11s.

Un circuito marcado por la nieve

Uno de los principales atractivos de esta edición volvió a ser el paisaje invernal, que además presenta un desafío adicional para los corredores. Los 21K acumularon 750 metros de desnivel positivo, mientras que la distancia de 10 kilómetros alcanzó casi 300 metros de desnivel positivo.

Sobre un recorrido con gran presencia de nieve, tanto las subidas como las bajadas exigieron un esfuerzo mayor al habitual. La superficie dificultó especialmente las trepadas y los descensos, obligando a los corredores a adaptar el ritmo y técnica.

Una postal de la villa neuquina, con el lago Aluminé de fondo.

La competencia volvió de esta manera a mostrar una de las características que distinguen a la etapa blanca del circuito: un trazado de montaña que combina desnivel, nieve y exigencia física.