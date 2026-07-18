El probable equipo de España para enfrentar mañana a Argentina por la final del mundo

Debido a la alerta meteorológica, De la Fuente canceló el entrenamiento de España de hoy.

Horas decisivas para Luis De la Fuente y la confección final del equipo de España para enfrentar mañana a las 16 a Argentina en el MetLife de Nueva Jersey, por la final de la Copa del Mundo 2026.

Si bien hoy el combinado ibérico no se entrenó debido a la alerta meteorológica (Argentina, una vez cesada la misma, saltó al campo a realizar la práctica), todo parece indicar que el técnico español repetirá el «once» que viene de vencer con autoridad a Francia en semifinales por 2 a 0.

En principio, todos estarían en condiciones, más allá que el lateral derecho Pedro Porro, autor del 2 a 0 ante los franceses, dejó el campo de juego con un calambre.

Por otro lado, Lamine Yamal, que también terminó con lo justo y que días atrás se entrenó de manera diferenciada, ya pudo practicar con normalidad junto al resto del plantel, por lo que también estaría disponible.

"Tengo una admiración extraordinaria por Argentina, una selección campeona del mundo, Finalissima, bicampeona de América…



Y además, dirigida por un AMIGO MÍO. Admiración, admiración y más admiración".



Luis de la Fuente. 🇪🇸🗣️🇦🇷 pic.twitter.com/tMUGVldVkC — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 17, 2026

En caso de repetir equipo, De la Fuente volvería a dejar en el banco por tercer encuentro consecutivo a Pedri, el talentoso volante del Barcelona que perdió el puesto con Fabián Ruíz, el tercer elemento en el medio que componen Rodri en el eje y Dani Olmo detrás del centrodelantero.

También continuaría en el extremo izquierdo el futbolista del Atlético de Madrid Álex Baena, que se ganó el puesto en el segundo partido tras la lesión de Nico Williams, que llegó al Mundial en recuperación y se terminó resintiendo ante Uruguay.

Así las cosas, el equipo español mañana para ir en busca de su segunda coronal mundialista sería el siguiente:

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.