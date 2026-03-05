Coudet comenzó una nueva etapa en River y le transmitió su primer mensaje al plantel

En el inicio de una nueva etapa, Eduardo Coudet tuvo su primer cara a cara con el plantel de River. A pesar del cansancio por un día ajetreado, entre viaje, presentación y poco descanso, fiel a su estilo el Chacho puso en marcha su ciclo a pura intensidad y con un claro mensaje: todos arrancan de cero para ganarse un lugar.

Con la misma desfachatez, ocurrencia y firmeza con la que brindó la conferencia de prensa, a las 16 en punto el flamante entrenador del Millonario citó a los jugadores en ronda y, tras la bienvenida que le dieron Stefano Di Carlo y la cúpula dirigencial, les transmitió su filosofía e idea para «resetear» y dar vuelta la situación.

El primer día de Chacho Coudet con el plantel de River

El punto central de la charla estuvo atravesado por el mensaje de que todos los futbolistas que componen al «gran plantel», como lo catalogó horas antes, tendrán las mismas oportunidades en los entrenamientos.

Coudet advirtió que, para él, lo sucedido con Marcelo Gallardo forma parte del pasado y que, de ahora en más, quienes hagan méritos en el día a día tendrán la recompensa de jugar con continuidad.

“Soy reiterativo, no miro documentos, nacionalidad ni edades, no miro nada: juega el que mejor está o el que más necesitemos en el momento. Hasta el sistema lo marcan los momentos de los jugadores. Hay un grupo muy sano, todos nos conocemos; a muchos los quise tener y no tuve plata para traerlos. Son jugadores que me gustan y, si encontramos la mejor versión de cada uno, el equipo va a estar bien”, reconoció en su presentación, algo que luego ratificó en su primer cara a cara con la delegación.

Lo positivo para el Chacho es que tendrá una semana completa de trabajo con sus nuevos dirigidos, ya que este martes la AFA confirmó un paro que se extenderá desde el jueves 5 de marzo hasta el domingo 8 e impedirá el normal desarrollo de la fecha 9, que se postergó para la primera semana de mayo.

Su debut será el jueves 12 de marzo a las 21.30, día en el que River visitará a Huracán por la décima jornada del Torneo Apertura.