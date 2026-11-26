La final de la Copa Argentina entre Boca y Platense ya tiene sede confirmada, pero la elección del escenario generó malestar en el Calamar. A través de un comunicado oficial, el club cuestionó la decisión de trasladar el encuentro a Santiago del Estero y reveló que había solicitado otra alternativa para facilitar el traslado de sus hinchas.

En un primer momento, el partido estaba previsto para disputarse en el Gigante de Arroyito, el estadio de Rosario Central. Sin embargo, la empresa Torneos, encargada de la organización del certamen, notificó el cambio de sede luego de que el Gobierno de Santa Fe se negara a brindar el servicio de seguridad necesario para el evento.

Ante esa situación, Platense mantuvo una reunión con los responsables de la organización y pidió que la definición se trasladara a la Ciudad de Buenos Aires o a alguna localidad cercana. El argumento fue que el viaje a Santiago del Estero representa una dificultad logística para ambos clubes, especialmente para garantizar la presencia de sus socios e hinchas.

No obstante, el pedido del Calamar no tuvo una respuesta favorable. Según explicó la institución en su comunicado, la organización rechazó la propuesta debido a «acuerdos comerciales asumidos por la empresa encargada de la organización». De esta manera, quedó descartada la posibilidad de modificar nuevamente el escenario de la final.

Finalmente, el encuentro entre Boca y Platense se disputará el miércoles 2 de diciembre, desde las 20, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Será el partido que definirá al campeón de la Copa Argentina y otorgará un nuevo título para el ganador.

Con la sede confirmada, Platense aseguró que ya trabaja en distintas alternativas para que la mayor cantidad posible de hinchas pueda acompañar al equipo en la definición. Los detalles sobre la organización del viaje y la presencia de sus simpatizantes serán comunicados a través de los canales oficiales del club.

El comunicado de Platense

La final de la Copa Argentina se jugará el miércoles 2 de diciembre a las 20 hs en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El Club había acordado disputar el partido en el estadio de Rosario Central. Sin embargo, la empresa Torneos, que es quien organiza la Copa, notificó ayer el cambio de sede, motivado por la negativa del Gobierno de Santa Fe a prestar el servicio de seguridad.

La final de la #CopaArgentina🏆 se jugará el miércoles 2 de diciembre a las 20 hs en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El Club había acordado disputar el partido en el estadio de Rosario Central. Sin embargo, la empresa Torneos, que es quien organiza la Copa, notificó ayer el cambio de sede, motivado por la negativa del Gobierno de Santa Fe a prestar el servicio de seguridad. Ante esta situación, #Platense se reunió en el día de hoy con los responsables de Torneos y solicitó que la final se disputara en la Ciudad de Buenos Aires o en sus alrededores, teniendo en cuenta que la logística para ambos clubes a Santiago del Estero es compleja, en un intento de facilitar el traslado y asistencia de nuestros socios e hinchas. Dicho pedido fue rechazado, debido a acuerdos comerciales asumidos por la empresa encargada de la organización. Con la sede confirmada, el Club ya trabaja en distintas alternativas para que la mayor cantidad posible de Calamares pueda acompañar al equipo. Las novedades se informarán por los canales oficiales. — Club Atlético Platense (@caplatense) November 26, 2026

Ante esta situación, #Platense se reunió en el día de hoy con los responsables de Torneos y solicitó que la final se disputara en la Ciudad de Buenos Aires o en sus alrededores, teniendo en cuenta que la logística para ambos clubes a Santiago del Estero es compleja, en un intento de facilitar el traslado y asistencia de nuestros socios e hinchas. Dicho pedido fue rechazado, debido a acuerdos comerciales asumidos por la empresa encargada de la organización.

Con la sede confirmada, el Club ya trabaja en distintas alternativas para que la mayor cantidad posible de Calamares pueda acompañar al equipo. Las novedades se informarán por los canales oficiales.