Estudiantes vs. Palmeiras, la final de la Libertadores que marcará el desempate entre Argentina y Brasil
El historial está igualado en 25 y por eso, la definición del sábado en el Centenario tendrá un ingrediente extra.
La arremetida de los equipos de Brasil en las últimas ediciones igualó el historial de campeones de Libertadores con Argentina, 25-25, y por eso, la final Estudiantes-Palmeiras del próximo sábado tendrá un ingrediente extra. El Pincha irá por su quinta Copa, pero también para volver a dejar al fútbol Albiceleste en lo más alto del continente.
Los clubes brasileños encadenaron siete conquistas consecutivas entre 2019 y 2025: Flamengo (2019, 2022 y 2025), Palmeiras (2020 y 2021), Fluminense (2023) y Botafogo (2024). Así, le dio alcance a Argentina en cantidad de títulos.
Los equipos argentinos llegaron a sacar hasta 11 títulos de ventaja en 1986 (15 a 5) tras las vueltas olímpicas de Independiente (1984), Argentinos Juniors (1985) y River Plate (1986). Desde el 2000, las conquistas de Boca (2000, 2001, 2003 y 2007), Estudiantes (2009), San Lorenzo (2014) y River (2015 y 2018) sostuvieron la diferencia, que era de 25 a 18 tras la final de Madrid en 2018. Sin embargo, todo cambió desde 2019.
El historial copero
- 66
- son las Libertadores disputadas: Argentina y Brasil suman 25, Uruguay está tercero con 8 y más atrás aparecen Paraguay (3), Colombia (3), Chile (1) y Ecuador (1).
Más allá de la igualdad en títulos, la presencia brasileña en instancias decisivas también creció de manera sostenida. Con la definición de 2025, Brasil acumuló 45 participaciones en finales (25 ganadas y 20 perdidas), superando las 38 de Argentina (25 ganadas y 13 perdidas).
Estudiantes, además de llevar la bandera albiceleste, también tratará de subir al podio continental en el plano individual. Está ante la gran posibilidad de alcanzar la línea de Peñarol, con 5, detrás de Independiente (7) y Boca (6). Si de casualidades se trata, la primera la levantó ante Palmeiras y en el Centenario de Montevideo, en 1968.
El equipo paulista, en tanto, buscará alcanzar la línea de Flamengo con 4 conquistas. Por ahora suma 3, junto a Gremio y San Pablo. Una victoria de Palmeiras pondría a Brasil por primera vez al frente del historial general con 26 coronas. El Cacique Medina y sus muchachos tratarán de evitarlo.
Comentarios