Octavio Fernnánez llega a Bariloche como líder de la N2, buscando consagrarse en su división.

Con la organización de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, el contralor deportivo de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR) y la fiscalización de la Federación Regional 11, ya está definido el cronograma oficial para el Rally Coronación Ciudad de Bariloche, que será válido por la octava fecha del Campeonato Regional de Rally.

La competencia, que pondrá punto final a la temporada del certamen regional y marcará la tercera edición del Rally Senior Patagónico, exigirá a los binomios un recorrido total de 293,60 kilómetros, de los cuales 95,40 km corresponderán a Pruebas Especiales (PE) de velocidad pura y 198,20 km serán de enlaces.

La prueba en la ciudad cordillerana será clave para la definición de los títulos en las distintas categorías. Varios pilotos llegan con chances de consagrarse en la última del año y no querrán dejar escapar la chance.

Vale recordar que el neuquino Esequiel Klein viene de triunfar en el Rally de Cervantes en la fecha anterior y se aseguró el título en la A6 de manera anticipada en el Regional.

Desde la organización se informó que el cierre del registro de inscripciones será el 1 de diciembre a las 18 horas y la largada simbólica está programada para el viernes 4 de diciembre desde las 20, en el Centro Cívico de Bariloche.

El Rally de Bariloche y una primera etapa exigente

La actividad de la Etapa 1 tendrá un total de 148,20 kilómetros (47,70 km cronometrados y 100,50 km de enlace). Tras la última asistencia en el Parque de Servicio (salida a las 17:07 hs), las máquinas emprenderán el enlace final de 10,30 km hacia Barranca Norte, donde ingresarán al Parque Cerrado a partir de las 17:27 hs para cerrar la jornada inicial.

El cronograma del Día 2: definiciones a pura velocidad

La segunda y última etapa repetirá exactamente el mismo kilometraje de velocidad que el primer día (47,70 km de PE), sumando 97,70 km de enlaces para completar 145,40 km en el cierre.

La actividad arrancará a las 08:00 hs, con la salida del primer auto desde el Parque Cerrado rumbo al Parque de Servicio ubicado en el Polideportivo Municipal N° 3 (ingreso 08:20 hs y salida 08:40 hs), desde donde partirán hacia los cuatro tramos decisivos del día:

Los kilómetros totales del rally Ciudad de Bariloche serán 293,60.