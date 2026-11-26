La intendenta María Emilia Soria le pidió la renuncia al secretario de Hacienda, Pablo Rolo, y designó a Rosana Vallogia como su reemplazante. Así lo anunció este jueves el Municipio de Roca, en medio de los cuestionamientos por la situación financiera de la administración local y el reciente desdoblamiento del pago de los salarios municipales.

Según informó el Ejecutivo, Vallogia asumirá al frente de la Secretaría a partir de este viernes 27 de noviembre. La contadora se desempeña desde 2015 como directora de Contabilidad y Finanzas del Municipio, un cargo que ocupó en la segunda gestión de Martín Soria y en los siete años de la actual intendenta. Ahora, estará al frente de una de las áreas centrales de la gestión.

En el comunicado oficial, justificaron la decisión al señalar que «el ejercicio de la función pública exige informar de inmediato toda situación que pueda comprometer la gestión». También se remarcó que el cumplimiento de ese deber es «esencial para preservar la confianza que requiere el cargo».

La presentación del presupuesto 2027. A la izquierda, Rosana Vallogia, y en el otro extremo, Pablo Rolo.

La salida de Rolo se produce después de que, a comienzos de noviembre, se conociera que el funcionario se había tomado licencia en medio de los rumores sobre un posible pedido de renuncia. En ese momento, fuentes de la intendencia habían negado que Soria le hubiera solicitado dejar el cargo y señalaron que se trataba de una ausencia momentánea.

El cambio se conoció después de que Roca atravesara dificultades para completar el pago de los salarios de octubre. La Municipalidad había informado que abonaría inicialmente el 70% de los haberes y que el 30% restante se pagaría durante los siguientes cinco días hábiles. Finalmente, pudo completar el pago el 4 de noviembre, con un aumento del 2%, luego de recibir un anticipo de coparticipación de $800 millones del Gobierno provincial.

La difícil situación financiera del Municipio y las críticas a Rolo

El cambio en Hacienda también se produce después de las declaraciones que realizó Soria el martes, durante un acto en Roca que compartió con el gobernador Alberto Weretilneck. Allí, la intendenta volvió a referirse a las dificultades económicas que atravesó el Municipio y resaltó. «En 20 años nunca tuvimos que pedir un anticipo financiero. Fue la primera vez», expresó en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

En esa misma entrevista, la jefa comunal apuntó contra la falta de información sobre el estado de las cuentas municipales y aseguró que el secretario de Hacienda no había advertido oportunamente sobre las dificultades financieras: «Fue de un momento para otro y la verdad que nos tomó a todos por sorpresa. Llevo siete años y es la primera vez que no podemos pagar en tiempo y forma», sostuvo.

Soria también explicó que la caída de la recaudación propia y de las tasas municipales, junto con los gastos que debió afrontar la ciudad por las obras y los compromisos que quedaron sin financiamiento nacional, complicaron las cuentas del Ejecutivo: «Estamos sobrellevando las situaciones, estamos siendo mucho más cautos en el gasto, en el control y en la obra pública», afirmó.

En paralelo, el Municipio también avanzó con medidas para reforzar sus ingresos propios. Una de ellas fue la subasta pública de terrenos municipales, que se realizó durante dos jornadas y permitió vender 42 de los 59 lotes ofrecidos. El remate dejó una recaudación superior a los $717 millones, que ingresarán a las arcas municipales.

A esa iniciativa se sumó el lanzamiento de un Plan Especial de Regularización de Deudas Municipales, aprobado por ordenanza, que busca recuperar recursos a través del cobro de obligaciones pendientes. El régimen contempla descuentos de hasta el 100% en los intereses para los contribuyentes que cancelen sus deudas al contado y ofrece distintas alternativas de financiación de hasta 24 cuotas.