El español subió 158 puestos en un año y es la mejor marca de la historia. Superó al gran Andre. (ATP)

Es un hecho que Rafael Jódar terminará 2026 en el top 10 de ranking mundial y lo hará con récord incluido. Su ascenso hacia la élite es tan inédito en la historia del tenis que el español es el jugador que ha dado el mayor salto en doce meses, superando la marca que tenía Andre Agassi en 1998.

Jódar escaló 158 posiciones hacia grupo de los 10 mejores. El madrileño terminó 2025 en el Nº 168 y 2026 lo acaba en el Nº 10. Eso es superior a los 116 puestos que subió Agassi en 1998, cuando pasó del 122 al 6.

Un año después de que Agassi consiguiera un crecimiento meteórico, también se destacó Nicolás Lapentti. El ecuatoriano figuró en el 92 en 1998 y terminó 8 en el de 1999, marcando una mejora de 84 puestos. En ese momento, Lapentti superó marcas de Pete Sampras (+76 puestos en 1990), Sergi Bruguera (+73 en 1997), Jonas Bjorkman (+65 en 1997) y Mats Wilander (+62 en 1982).

Con 20 años, Rafael se metió entre los 10 mejores y es una amenaza para los del podio. (AP)

El gran año de Jódar

Jódar logró su primer título ATP (Marrakech), siete victorias en Grand Slams, 21 en ATP Masters 1000 (fue finalista en Shanghái) y la clasificación a las Nitto ATP Finals, en una temporada tremenda y de despegue hacia la elite.

Este registro llega apenas unos días después de que el madrileño de 20 años debutara el 2 de noviembre pasado en el top 10. Ese día, además, se convirtió en el jugador que menos tiempo registró en la historia entre su debut en el ATP Tour (Australian Open 2026) y su primera aparición entre los diez mejores. Pasaron apenas 287 días, muchos menos que los 490 que necesitó Gustavo Kuerten entre 1996 y 1997.

Una semana después de gozar por primera vez del estatus de top 10, Jódar salió, pero volvió a ingresar el 16 de noviembre, cuando debutó en el Master. Ahora es el flamante 10 del ranking de fin de año y con récord incluido.