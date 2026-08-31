El retiro de Messi: así fue su primer partido en la Selección Argentina

Leo, con la 17, en la cancha de Argentinos. La AFA armó un amistoso a las apuradas y bloqueó a España.

El 29 de junio de 2004, sobre el césped del estadio de Argentinos Juniors, un reducto con profundo misticismo futbolero por haber visto nacer las primeras gambetas de Diego Maradona, el fútbol argentino tuvo un clic. Fue el debut de Lionel Messi en la Selección Argentina y luego de una maniobra de la AFA comandada por Julio Grondona, quien armó un amistoso de manera repentina y así terminó con las intenciones de la Real Federación Española de tener al crack rosarino.

En el marco del partido entre Argentina y Paraguay, en la división Sub 20, Leo vistió por primera vez los colores patrios en un terreno oficial, desactivando de manera formal cualquier posibilidad de especulación reglamentaria con el seleccionado ibérico. El partido terminó con un categórico 8-0 y Messi, con el Nº 17 en su espalda, anotó el séptimo.

El salto definitivo hacia la máxima categoría se produjo el 17 de agosto de 2005 en el estadio Ferenc Puskás de Budapest, donde el equipo dirigido tácticamente por José Pekerman se impuso por 2-1 gracias a las conversiones aéreas de Maximiliano Rodríguez y Gabriel Heinze.

Debut en la mayor y ¡tarjeta roja!

El joven delantero, que por entonces portaba el dorsal número 18 y venía de consagrarse de manera brillante en la Copa del Mundo juvenil disputada en suelo neerlandés, aguardaba su oportunidad en el banco de suplentes. Sin embargo, el destino tenía reservado un bautismo agridulce que desafiaba: a los 18 minutos del complemento, el juvenil reemplazó a Lisandro López para dar sus primeros pasos en el círculo privilegiado, pero su estadía en el campo duró apenas un suspiro.

Manotazo y expulsión, a 47 segundos de su ingreso. Así fue el increible debut de Messi en la mayor.

Cuando transcurrían exactamente 47 segundos desde su ingreso, una disputa en velocidad con el marcador húngaro Vilmos Vanczák derivó en un forcejeo mutuo y un consiguiente manotazo que el árbitro principal interpretó como infracción directa.

La tarjeta roja aplicada por el juez central determinó que la prematura participación del rosarino concluyera de manera abrupta a los 93 segundos de haber ingresado. De este modo, la crónica deportiva registró un récord tan insólito como inolvidable, transformando el estreno absoluto de la máxima figura histórica en la expulsión más veloz jamás registrada para un debutante con la casaca albiceleste. A partir de ahí, la historia conocida y una idolatría eterna.