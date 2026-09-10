El roquense Alfredo Ventura y la gran chance mundialista: «Representar a la Selección es un orgullo»

El privilegio de vestir la albiceleste. Aun tratándose de otra modalidad, el roquense Alfredo Ventura cumplirá el sueño de todo deportista: disputar un Mundial con la camiseta de la Selección Argentina.

El juvenil interno que milita hace un par de temporadas en Deportivo Viedma tendrá el privilegio de disputar la Copa de Mundo U23 de Básquet 3×3 en Wuhan, China, desde el próximo martes 15 hasta el sábado 19 de septiembre.

Una oportunidad única por donde se la mire. La primera experiencia de Ventura en un campeonato oficial con el seleccionado argentino (ver abajo) implicará codearse con potencias mundiales de la disciplina y grandes proyectos individuales del deporte.

“Representar a la Selección, en la modalidad o el torneo que sea, es un orgullo. En esta clase de torneos internacionales hay muchos Scouters observando y eso motiva para poder mostrarse e intentar un salto el día de mañana. Son torneos que convocan a todos los países, igual que un Mundial convencional”, le contó el jugador de 20 años a Río Negro.

“Estos torneos te dan un rodaje muy grande. Del otro lado, como nos pasará a nosotros, te puede tocar enfrentarte al equipo estadounidense, con chicos que juegan en universidades de división 1 y que vienen con un nivel superlativo. Ese roce te da experiencia muy valiosa, que en lo personal seguramente podré aprovechar en mi club”, remarcó.

Dinamismo, potencia y versatilidad. Ventura, convocado en el pasado en procesos de seleccionados U17 y U21 (estuvo en la preselección para la Nations League de Chile), reconoce a esos como los principales beneficios para el jugador pensando en la práctica convencional.

“Es una modalidad entretenida y muy intensa. Tiene otro desgaste físico y exige al jugador de manera muy distinta. Es un juego muy continuo, pero me pude adaptar rápido y muy bien. Se necesita jugar por todos lados de la cancha y ser un polivalente; eso es algo que me gusta mucho y que puedo hacer. Por eso me pude adaptar de buena forma”, detalló el jugador de 2,02 metros de altura.

Ese “uno contra uno” posiciona al jugador constantemente ante diversas situaciones, obligando a resolver las circunstancias de juego bajo cualquier función.

“No hay posiciones establecidas, entonces tenés libertad de poder crear tu propio juego e innovar con lo que te va ofreciendo el partido. La dinámica del 3×3 te ayuda a sentirte más libre y te da más recursos de juego, ya que el uno contra uno es muy común. Son recursos muy valiosos”, valoró Ventura, pieza clave del Depo en la pasada Liga Argentina.

El juvenil viajó hoy por la mañana hacia Buenos Aires y mañana, ya con el equipo argentino, emprenderá rumbo hacia China, a la espera del certamen que se disputará la próxima semana. Previo al debut, el seleccionado afrontará una serie de entrenamientos a fin de aceitar sus integrantes y definir el estilo de juego.

Además del roquense, el combinado nacional también estará integrado por Franco Ciarrocca, de Barrio Jardín de Tucumán; Benjamín Marchiaro, de Villa San Martín de Chaco; y Fabricio Peralta, de Amancay de La Rioja.

La Selección Argentina, que integra el Grupo D, debutará el próximo miércoles ante Estados Unidos. Los demás rivales de la primera fase serán el local China, Corea y Lituania.