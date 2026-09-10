El empresario Hugo Sigman declaró y negó irregularidades en la compra de vacunas contra el Covid-19

El empresario farmacéutico Hugo Sigman rechazó las sospechas por supuestas irregularidades en la provisión de vacunas durante la pandemia y solicitó su sobreseimiento definitivo. La presentación judicial se realizó mediante un escrito remitido al fuero federal.

El titular del grupo INSUD Pharma prestó declaración en forma virtual ante el juez Ariel Lijo. Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, el imputado argumentó que las contrataciones se dieron en un «contexto excepcional» marcado por la escasez mundial de insumos medicinales.

Las explicaciones de Hugo Sigman sobre los contratos de AstraZeneca y Sinopharm

Sigman es apuntado por la Justicia por haber sido presuntamente beneficiado con la adquisición de vacunas durante el Gobierno de Alberto Fernández, que habría priorizado las negociaciones con empresas ligadas a él como AstraZeneca y Sinopharm mientras retrasaba las de Pfizer.

Sobre la vacuna de AstraZeneca, el ejecutivo explicó que la firma multinacional contrató a su laboratorio Mabxience para elaborar el activo principal. En su descargo remarcó que la planta fue elegida porque el fabricante no contaba con instalaciones operativas propias en la región.

Respecto a la participación de Elea Phoenix con Sinopharm, sostuvo que la relación resultó «exclusivamente técnica« para el desarrollo del ensayo clínico. Asimismo, desestimó la existencia de beneficios financieros directos por el volumen de dosis adquiridas por el país.

En relación con las demoras para acordar con Pfizer, el imputado atribuyó las trabas a las «condiciones jurídicas» de la compañía norteamericana. Además, sostuvo que la negociación dependió del marco normativo votado por el Congreso Nacional.

Los descargos sobre presunto tráfico de influencias con los ministros de Salud

La investigación también analiza eventuales maniobras de tráfico de influencias con exfuncionarios del área sanitaria. Entre los nombres citados figuran Ginés González García, Carla Vizzotti y el infectólogo Pedro Cahn.

Al respecto, el empresario aseguró que el vínculo mantenido con las autoridades «no demuestra la existencia de una maniobra ilícita». La Justicia federal evalúa las pruebas documentales presentadas antes de resolver la situación procesal.

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