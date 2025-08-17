El sueño de Panguilef duró un suspiro: Vilte logró un rápido nocaut y es campeón argentino

Ese cinto estaba vacante, pero fue a parar a las manos de Vilte. Panguilef no tuvo canches ante el porteño. (Nelson Quispe-Boxeo de Primera)

Raúl Panguilef no pudo soltar las manos en la FAB y el sueño de ser campeón argentino de los superligeros se esfumó muy rápido. Silio Vilte, que peleó en el patio de su casa, le ganó por nocaut en el segundo asalto y, emocionado, se puso el cinturón que alguna vez lucieron Nicolino Locche, Látigo Coggi o Uby Sacco.

El boxeador de Neuquén, que tuvo el apoyo de la banda de Sapere en el gimnasio del Almagro, no pudo soltar las manos en el primer asalto y, a falta de 1 minuto 10 segundos, estuvo cerca de ir a la lona, luego de varias combinaciones del zurdo. El Panqui resistió y apenas pudo sacar un contra de derecha, justo con sus segundos cerca.

Se viene el anuncio oficial y Raúl mastica bronca. Gómez paró la pelea en el segundo. (Captura de TV)

Cuando restaban apenas 10 segundos para el final del round, otra andanada de golpes obligó al experimentado árbitro Carlos Gómez a empezar la cuenta de protección. Llegó hasta los 8 y rápidamente sonó la campana.

A pesar de las indicaciones de Nicolás Acuña y Bruno La Bestia Godoy, El Carnicero salió al segundo asalto sin respuestas, atado y el boxeador local, del barrio de Flores, culminó su obra. Esta vez Gómez dijo “no va más” y Vilte se quedó con el cinturón que estaba vacante.

El neuquino ensayó un reclamo, pero al toque se sacó el bucal. Se dio cuenta que no estaba para seguir. El local festejó emocionado, extendió su palmarés inmaculado a 13-0-0, con 9 definiciones por nocatu. Ahora, seguramente, buscará alguna chance internacional.

A pesar del bajón, buena onda del Panqui con el campeón.

Qué le espera al Panqui de Neuquén

La carrera de Raúl Panguilef estaba en ascenso y como siempre ocurre después de una dolorosa derrota, será momento de descanso y análisis. En esta ocasión, El Carnicero no estuvo a la altura y pagó las consecuencias de pelear por primera vez en esas luces porteñas, ante un rival que hizo más de la mitad de las peleas en ese gimnasio de la FAB, que también pasó por el Luna Park y que está marcado como una gran promesa (tiene 22 años contra 31 del neuquino).

De todos modos, el crédito de UpperCross venía de 13 victorias en serie y algunas demostraciones importantes, como contra Brian Farías, cuando ganó el Fenconsur, en la presentación anterior ante el brasileño Gabriel Soares o en las batallas contra Yago Mellado en el Casino Magic. Su récord todavía es positivo (13-3-2) y a los 31, está para más batallas. El tiempo dirá si se encontrará con otra chance por alguna faja importante o será para peleas de entrecasa.