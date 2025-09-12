Nico González fue presentado en Atlético de Madrid: “Hice fuerza para llegar acá”

El Atlético de Madrid oficializó la incorporación de Nicolás González, quien llegó procedente de la Juventus de Italia a préstamo con cláusula de compra obligatoria. El delantero argentino vestirá la camiseta número 23 y se sumará a la lista de compatriotas que integran el plantel de Diego Simeone.

La presentación de Nico González en Atlético de Madrid

En su presentación, González expresó toda su ilusión por esta nueva etapa:“Esto es el Atlético de Madrid y tenemos que estar lo más arriba posible peleando por todo. Tengo muchas ganas de que llegue el partido de mañana y demostrar en el campo. Hice fuerza para llegar aquí. Confió en mí y yo tengo que responder ahora adentro del campo”.

El futbolista bicampeón de América destacó la importancia de la charla que tuvo con Simeone: “Es uno de los mejores del mundo. Me dijo las cosas que quería de mí y le dije que estoy completamente de acuerdo con él. Ahora me toca demostrarlo en el campo”.

La adaptación parece rápida gracias a la fuerte presencia argentina en el vestuario. “Estuve poco tiempo, pero ya me siento parte de esta familia. Entreno con jugadores de gran nivel que son muy buenas personas. La afición también me transmite ese cariño”.

Vale recordar que González compartirá equipo con Julián Álvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Juan Musso. “Sentir la voz argentina es otra energía. Disfruto cada momento. Llegar al club, estar con el mate… Muy feliz”, aseguró el último fichaje del Atlético.