El Vasco no guarda nada: Boca irá con los titulares en el clásico ante San Lorenzo

Boca dejó atrás la valiosa clasificación a semifinales de la Copa Sudmericana obtenida en el Morumbí y apunta todos los cañones al clásico del domingo a las 14.45 frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

La visita a Sao Paulo por el certamen internacional no dejó jugadores con lesiones ni molestias por lo que Rodolfo Arruabarrena cuenta, como hace tiempo no sucedía, con un amplio abanico de posibilidades para armar el once.

Al tratarse de un clásico y con el objetivo de no perder terreno en la lucha por los primeros puestos de la tabla Anual, el Vasco tiene decidido no guardarse nada, por lo que hay grandes posibilidades de que repita la formación que saltó a la cancha en Brasil.

Las próximas horas serán clave ya que el entrenador comenzará a tantear el panorama durante la última práctica y conversará individualmente con cada futbolista para conocer sus sensaciones sin perder de vista que el siguiente desafío será nada menos que frente a Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

En la práctica de este viernes, el Vasco alineó bajo palos a Leandro Brey, quien se postula para ser titular frente a Racing, ya que Álvaro Montero viajará con su selección. Mientras que Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Malcom Braida conformaron la línea de cuatro.

En la mitad de la cancha estuvieron Santiago Ascacibar, el mencionado Battaglia y Milton Delgado, en tanto Sebastián Villa, Enner Valencia y Leonel Flores compartieron el ataque. De todas formas, si todos se encuentran en óptimas condiciones, la idea del entrenador es repetir el once que logró la clasificación en San Pablo.

La probable formación de Boca ante San Lorenzo

Los once que dispuso el Vasco Arruabarrena en la práctica de Boca fueron los siguientes: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.