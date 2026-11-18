¡Cumplió con su palabra! Días atrás, durante el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi le había confiado a Río Negro que visitaría Argentina y estaría presente en el homenaje por los 40 años del Museo Juan Manuel Fangio. El brasileño cumplió y hoy aterrizó en suelo nacional.

Pero antes de homenajear a Juan Manuel Fangio, de quien confiesa ser un gran admirador, el brasileño, dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, se dio una vuelta por el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires y recorrió junto a Jorge Macri, Jefe de Gobierno de Buenos Aires, la obra que se lleva a cabo.

“Sentí mucha emoción cuando entré, la entrada principal está en mi memoria. Es impresionante para mi toda la obra que se está haciendo”, comenzó diciendo Emmo, de 80 años, dos veces ganador en Buenos Aires (1972 y 1975).

Y agregó: “Para el desarrollo a futuro es muy importante una obra como la del Autódromo para Argentina, para Buenos Aires y para América Latina: será el autódromo más moderno del mundo para la Fórmula 1. Para nosotros es importante tener la presencia de América Latina, que es diferente de los europeos. Tengo mucho orgullo por haber ganado dos carreras en Buenos Aires”.

Por otro lado, el también dos veces ganador de las 500 millas de Indianápolis recordó a quien fue su ídolo en la infancia: “Fangio fue mi mentor. Recuerdo verlo pilotear una Maserati de 3 litros. Yo tenía nueve años y estuve mirando en cada vuelta la precisión del maestro que era increíble. La entrada, la frenada, la salida en todas las vueltas. Era como un reloj suizo”.

Y recalcó, tal cual había confesado días atrás en Interlagos: “Fangio fue una inspiración y mi mentor en mi carrera. También José Froilán González y los hermanos Rodríguez.»

Como se apuntó inicialmente, la llegada del brasileño al país tiene como principal motivo estar presente en la especial ceremonia que se llevará a cabo el sábado en Balcarce, en el marco de los 40 años del Museo Fangio. El encuentro, que tendrá más invitados especiales, inaugurará nuevos espacios y un especial mural conmemorativo, entre otras cosas.

La obra va tomando color

No es la primera vez que Jorge Macri se reúne con figuras de la F1. En abril, el mandatario recibió al piloto argentino Franco Colapinto y en septiembre le presentó al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, el plan de renovación del Autódromo.

Recientemente, Macri se reunió con el presidente y CEO de la F1, Stefano Domenicali, en Interlagos, Brasil, lo que representa un paso importante para concretar un evento histórico en Buenos Aires.

El asfaltado de la pista, que se realiza en tres capas, comenzó en octubre y se espera que finalice en febrero. Hay tres grupos de operarios trabajando en el lugar, con 12 equipos de gran porte. Las primeras capas de asfalto ya se colocaron en las curvas 7, 8, 9, 10, 11 y 12.

Además, se está construyendo un nuevo túnel de 400 metros que conectará la avenida Roca con el paddock. El edificio de los boxes estará terminado en enero, mientras que se han implementado trabajos nocturnos para mitigar posibles demoras por lluvias.