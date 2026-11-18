La causa Viento Sur, que investiga un presunto desvío de fondos públicos en Neuquén, tendrá una nueva audiencia de control de acusación. El Tribunal de Impugnación resolvió este miércoles 18 de noviembre anular las decisiones de la jueza de garantías Natalia Pelosso. Por mayoría, consideró que la magistrada excedió sus facultades durante una instancia previa al juicio.

La resolución respondió a un planteo de la fiscal Rocío Rivero y del fiscal jefe Pablo Vignaroli. Ambos habían cuestionado una serie de medidas que modificaron el alcance de la acusación. Entre ellas, los sobreseimientos de los exfuncionarios Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino y los cambios en las calificaciones legales de otros imputados.

El conflicto comenzó durante la audiencia de control de acusación del 5 de octubre. En esa instancia se define qué pruebas podrán presentarse durante el juicio. Según la fiscalía, Pelosso avanzó sobre cuestiones que debían resolverse durante el debate y modificó los grados de participación atribuidos a los investigados.

Durante la audiencia de impugnación, Rivero sostuvo que las decisiones de la magistrada perjudicaron el desarrollo de la causa. Afirmó que impidieron continuar con el proceso en los términos planteados por el Ministerio Público Fiscal.

Vignaroli, por su parte, cuestionó que la jueza concediera suspensiones de juicio a prueba pese a la oposición de la fiscalía. También objetó la exclusión de una testigo considerada clave para reconstruir el funcionamiento de la cooperativa Viento Sur y determinar quiénes tomaban las decisiones. La presentación contó con el acompañamiento de la Fiscalía de Estado, representada por Gustavo Kohon.

Qué resolvió el Tribunal de Impugnación

La jueza Estefanía Sauli consideró que Pelosso incurrió en “un exceso en las facultades” al evaluar pruebas que debían discutirse durante el juicio. También cuestionó que modificara los grados de participación atribuidos a los imputados.

El juez Federico Sommer acompañó esa postura. Sostuvo que la magistrada había anticipado valoraciones sobre la acusación que correspondían a un tribunal de juicio.

En cambio, el juez Richard Trincheri votó en disidencia. Consideró que Pelosso actuó a partir de planteos de las defensas y que podía analizar esas cuestiones durante la etapa previa al juicio.

Finalmente, el tribunal dejó sin efecto la resolución del 5 de octubre y de las audiencias anteriores. La Oficina Judicial deberá designar a otro juez o jueza de garantías para realizar nuevamente el control de acusación.

La decisión no determina la responsabilidad penal de los imputados. El proceso deberá volver a una instancia previa al juicio, donde se analizarán nuevamente los planteos de las partes.



