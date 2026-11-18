Conmebol prepara una transformación histórica en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030. Según reveló Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el certamen adoptará un formato distinto. Al estilo de la Liga de Naciones europea y pondrá en juego un título oficial, marcando el inicio de una nueva era para el fútbol del continente.

El cambio responde a que Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados por ser tres de los seis países anfitriones del certamen junto a España, Portugal y Marruecos.

Al quedar exentos de pelear por un boleto, la Confederación busca mantener la exigencia competitiva en la región y evitar que las selecciones pierdan ritmo disputando simples amistosos.

El nuevo formato que planifica Conmebol para las Eliminatorias

El anuncio de Alonso tuvo lugar en la previa del triunfo de Uruguay por 5-0 frente a República Dominicana, correspondiente a la última fecha FIFA del año.

Si bien el dirigente no brindó detalles específicos sobre el reglamento definitivo, calificó el proyecto como una “renovación de la ilusión” que dejará atrás el sistema tradicional de clasificación en Sudamérica.

La iniciativa apunta a replicar el modelo que la UEFA implemetó con Nations League. El objetivo principal de esta estructura es garantizar partidos de alto nivel entre las selecciones, evitando encuentros amistosos que puedan derivar en un bajo rendimiento deportivo antes de la cita mundialista que se celebra cada cuatro años.

El origen de esta reestructuración radica en la normativa de la FIFA, que otorga el pase automático e inmediato a toda selección cuyo país sea organizador de la Copa del Mundo.

Al cumplirse el centenario del torneo en 2030, tres de las diez asociaciones que integran la Conmebol ya tienen su lugar asegurado sin necesidad de competir por la clasificación.