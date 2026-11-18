En su vuelta a Europa después de la fecha FIFA con la Selección argentina, Franco Mastantuono impactó a todos con su look rockero. El futbolista apostó por una combinación bien Stone de los años 70.

La prenda protagonista fue una remera blanca con el icónico diseño de labios y lengua en rojo, que lleva estampado el nombre Foreign Tongues y la referencia a la legendaria banda británica Rolling Stones.Un guiño que convirtió una combinación simple en un outfit con identidad.

Para completar el conjunto, eligió jeans oscuros de corte oxford, una de las siluetas que más se repite en sus looks, y zapatillas Converse, un clásico que refuerza la impronta rockera del outfit. Se trata de una elección que deja ver cómo Mastantuono empieza a encontrar su propia identidad a través de prendas y estilos que vuelven a aparecer en sus outfits.

Acompañó el estilismo con una campera negra clásica que llevó a los hombros y lentes de sol negros panoramicos con un bolso de viaje azul oscuro, de formato amplio, con detalles y asas de cuero marrón de estetica clásica.

En cuanto a su cabello, Mastantuono acostumbra a llevar su pelo castaño claro, con bastante volumen, despeinado de manera natural. Un estilo que acompaña con un pendiente en la oreja.

El conjunto recupera códigos de la moda de los años 70, con los jeans oxford, la remera de los Rolling Stones y los accesorios que refuerzan su impronta rockera.



