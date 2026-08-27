Récord histórico: Alemania e Italia jugaron el set más largo de la historia

Récord histórico en el vóley cn el primer set que jugaron Alemania e Italia.

El vóley mundial vivió una jornada sin precedentes que quedará marcada en los libros de historia del deporte. En el marco de la FIPAV Cup Men Elite disputada en la ciudad de Reggio Calabria, Alemania e Italia protagonizaron el set más largo del que se tenga registro entre selecciones continentales.

El apasionante primer parcial finalizó con un increíble 66-64 a favor de los alemanes, tras una hora y 29 minutos de un desgaste físico y mental absoluto.

HISTÓRICO. HISTÓRICO. HISTÓRICO. 🤯



🇩🇪 ALEMANHA 66–64 ITÁLIA 🇮🇹



SIM, VOCÊ LEU CERTO.



UM SET DE VÔLEI TERMINOU EM 66–64.



POSSIVELMENTE O SET MAIS LONGO DESSA ERA DO VOLEIBOL (contando jogos não oficiais) 🤯 pic.twitter.com/ZoOWmXUhkO August 26, 2026

Récord histórico en el vóley: Alemania e Italia jugaron el set más largo de la historia

El encuentro de exhibición sirvió como preparación para los torneos oficiales de ambos seleccionados, pero el resultado del partido quedó totalmente eclipsado por lo ocurrido en el parcial inicial.

Aunque la normativa establece que cada manga se adjudica al alcanzar los 25 puntos con dos de diferencia, la paridad absoluta extendió el trámite hasta un acumulado insólito de 130 puntos entre ambos equipos.

Durante ese tramo interminable, se levantaron 43 pelotas de set: los italianos no supieron aprovechar 28 oportunidades para cerrarlo, mientras que los germanos lo consiguieron en su chance número 15 gracias a un remate de Tobias Brand.

Hasta esta inolvidable contienda en suelo italiano, el récord mundial estaba en manos de la Selección Argentina. Apenas dos meses atrás, el pasado 28 de junio durante la Volleyball Nations League (VNL), la Albiceleste había superado a Polonia por 50-48 en un set que duró 62 minutos.

Sin embargo, esa marca quedó ampliamente pulverizada por la hazaña lograda en tierras calabresas.

Pese al golpe anímico que significó perder un parcial tan desgastante, el seleccionado italiano logró recuperarse con el correr de los minutos. La Azzurra terminó llevándose el encuentro por 3-2 (22-25, 25-23, 22-25 y 15-12 en el tie-break) tras casi cuatro horas de juego.

Más allá de la victoria del dueño de casa, el verdadero protagonista de la jornada fue un tablero electrónico que quedará registrado para siempre en las páginas doradas del deporte internacional.