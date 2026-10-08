En Singapur, Franco Colapinto va por la gran noche del «43»

El argentino quiere volver al Top 10 tras dos carreras y aportar a la lucha de Alpine contra Racing Bulls en el mundial de equipos.

Luego del difícil fin de semana en Sepang (Malasia) y de dos últimas competencias plagadas de alternativas, el argentino Franco Colapinto se prepara para acelerar en el trazado urbano de Marina Bay, donde mañana se iniciará el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, decimoséptima cita de la temporada 2026.

Aunque logró sumar puntos, el piloto de Alpine se repuso de las penalidades sufridas y maquilló el fin de semana en Malasia remontando desde el fondo y arribando en el 13° puesto en la competencia ganada por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El panorama previo de cara a la desafiante competencia nocturna de Singapur, a la cual el propio pilarense definió como «una de las más extremas» del calendario, es alentador desde lo competitivo. Y eso sumarle un condimento muy especial: Colapinto afrontará su competencia N°43 en la Fórmula 1, todo un simbolismo tratándose del número que lleva estampado desde su debut en 2024.

A pura risa la conferencia de esta mañana entre Colapinto y el español Fernando Alonso.

En tal sentido, Franco querrá cumplir un buen papel y volver al Top 10, tal como lo hizo en siete oportunidades este año. Un desafío doble tratándose del último fin de semana con carrera sprint del presente campeonato. Es decir, poco tiempo de prueba y mucho en juego desde el mismo viernes.

«Últimamente hemos tenido un auto muy bueno, así que no es un problema de competitividad del monoplaza. En la última carrera tuvimos la penalización por la unidad de potencia, así que largamos desde el fondo de la parrilla por eso. Pero el ritmo fue muy fuerte durante todo el fin de semana y fuimos rápidos tanto con poca como con mucha carga de combustible», expresó hoy el argentino en la rueda de prensa oficial.

«Creo que Singapur es otra oportunidad para intentar sumar puntos. Es importante que estemos por delante de los Racing Bulls. Necesitamos sumar más puntos que ellos, así que estamos trabajando duro para que eso suceda», recalcó sobre la imperiosa necesidad de ganar la pulseada respecto al equipo «B» de Red Bull para el certamen de constructores.

Horarios del fin de semana

Viernes 9 de octubre

Práctica libre: 5:30 hs.

Clasificación Sprint: 9:30 hs.

Sábado 10 de octubre

Carrera Sprint: 6:00 hs.

Clasificación: 10:00 hs.

Domingo 11 de octubre