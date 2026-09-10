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En su debut en la Champions, Como derrotó al Leipzig de Demichelis: las asistencias de Nico Paz y el gol de Perrone

El conjunto italiano participa en la máxima competición europea por primera vez y comenzó de la mejor manera, con una victoria en su casa ante el equipo alemán.

Redacción

Por Redacción

Nico Paz fue una de las figuras del Como en la goleada por 4-1 ante el Leipzig. (Foto: AP)

Nico Paz fue una de las figuras del Como en la goleada por 4-1 ante el Leipzig. (Foto: AP)

Luego de una destacada temporada en la Serie A la última temporada, en la que finalizó en el 4° puesto con 71 puntos, Como 1907 está disputando la Champions League por primera vez en su historia. Este jueves tuvo su debut y fue victoria por 4-1 ante el Leipzig de Martín Demichelis, con protagonismo de Nicolás Paz y Máximo Perrone.

El primer grito de gol para los hinchas del equipo del norte italiano en la máxima competencia europea llegó gracias a Martin Baturina. Luego de un despeje fallido de Ridle Baku, el croata recortó dentro del área, cruzó el remate y puso el 1-0 a los 15 minutos de partido.

A los 38 minutos, Baturina ofició de asistidor y, con un gran pase entre líneas, dejó a Anastasios Douvikas de cara al gol. El griego aguantó la marca de Castello Lukeba y definió cruzado para establecer el 2-0 y estirar la ventaja en el marcador.

Ya en el complemento, a los 9 minutos, el equipo local salió jugando desde el fondo, Nico Paz recibió en el costado derecho y, de primera y con la inhábil, asistió a Diao, que la cruzó para el 3-0.

Sin embargo, tan solo tres minutos después, el equipo dirigido por Cesc Fàbregas intentó salir jugando desde abajo y Nico Paz falló en un pase. La pelota le llegó a Nkunku, que cedió para Maksimović, quien de zurda la clavó en un ángulo para descontar y poner el 3-1.

Cuando parecía que el resultado no se movía, Nico Paz volvió a recibir sobre la derecha, esta vez en un contragolpe, y filtró para Máximo Perrone, que llegó al área como un delantero, abrió el pie y selló el 4-1 definitivo.

De esta manera, Como se quedó con una histórica victoria en su debut en la Champions League. En la próxima jornada, que se disputará luego de la fecha FIFA, visitará al Feyenoord. El Leipzig de Martín Demichelis, por su parte, recibirá al PSV.


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Luego de una destacada temporada en la Serie A la última temporada, en la que finalizó en el 4° puesto con 71 puntos, Como 1907 está disputando la Champions League por primera vez en su historia. Este jueves tuvo su debut y fue victoria por 4-1 ante el Leipzig de Martín Demichelis, con protagonismo de Nicolás Paz y Máximo Perrone.

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