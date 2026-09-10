En su debut en la Champions, Como derrotó al Leipzig de Demichelis: las asistencias de Nico Paz y el gol de Perrone

Nico Paz fue una de las figuras del Como en la goleada por 4-1 ante el Leipzig. (Foto: AP)

Luego de una destacada temporada en la Serie A la última temporada, en la que finalizó en el 4° puesto con 71 puntos, Como 1907 está disputando la Champions League por primera vez en su historia. Este jueves tuvo su debut y fue victoria por 4-1 ante el Leipzig de Martín Demichelis, con protagonismo de Nicolás Paz y Máximo Perrone.

El primer grito de gol para los hinchas del equipo del norte italiano en la máxima competencia europea llegó gracias a Martin Baturina. Luego de un despeje fallido de Ridle Baku, el croata recortó dentro del área, cruzó el remate y puso el 1-0 a los 15 minutos de partido.

UN TROPEZÓN NO ES CAIDA… ¡ES UN GOLAZO! Baturana se resbaló dentro del área y se levantó rápido para hacer pasar a dos defensores de Leipzig en el 1-0 de Como a los 14’ del primer tiempo. ¡Qué debut en #CHAMPIONSxESPN!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2dblkTZTMF September 10, 2026

A los 38 minutos, Baturina ofició de asistidor y, con un gran pase entre líneas, dejó a Anastasios Douvikas de cara al gol. El griego aguantó la marca de Castello Lukeba y definió cruzado para establecer el 2-0 y estirar la ventaja en el marcador.

¡COMO QUIERE SE HISTÓRICO EN SU PRIMERA #CHAMPIONSxESPN! Douvikas estaba habilitado, aguantó la marca de Lukeba y definió cruzado para festejar con Nico Paz el 2-0 vs. el Leipzig de Demichelis,



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/w4HICsQhlb — SportsCenter (@SC_ESPN) September 10, 2026

Ya en el complemento, a los 9 minutos, el equipo local salió jugando desde el fondo, Nico Paz recibió en el costado derecho y, de primera y con la inhábil, asistió a Diao, que la cruzó para el 3-0.

¡¡ASISTENCIA DE NICO PAZ Y GOLEA EL COMO!! El 10 tocó con su derecha y Diao definió con un derechazo cruzado para el 3-0 ante el Leipzig de Demichelis por la Fase Liga de la Champions.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/y7Gxl9Ebyl September 10, 2026

Sin embargo, tan solo tres minutos después, el equipo dirigido por Cesc Fàbregas intentó salir jugando desde abajo y Nico Paz falló en un pase. La pelota le llegó a Nkunku, que cedió para Maksimović, quien de zurda la clavó en un ángulo para descontar y poner el 3-1.

NO TODO ES COLOR DE ROSAS PARA NICO PAZ. Luego de su asistencia para el 3-0 del Como, el 10 argentino fue impreciso con una entrega y Maksimovic sacó un hermoso zurdazo para el descuento del Leipzig de Micho.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/udJ5TaUPvY — SportsCenter (@SC_ESPN) September 10, 2026

Cuando parecía que el resultado no se movía, Nico Paz volvió a recibir sobre la derecha, esta vez en un contragolpe, y filtró para Máximo Perrone, que llegó al área como un delantero, abrió el pie y selló el 4-1 definitivo.

¡¡CONEXIÓN ARGENTINA!! Nico Paz arrancó la jugada con un pase empalando la pelota y terminó dando su segunda asistencia en el partido, para que Maxi Perrone marque el 4-1 del Como ante Leipzig.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EXuhJ01FPW September 10, 2026

De esta manera, Como se quedó con una histórica victoria en su debut en la Champions League. En la próxima jornada, que se disputará luego de la fecha FIFA, visitará al Feyenoord. El Leipzig de Martín Demichelis, por su parte, recibirá al PSV.