Aumento para jubilados y pensionados: cuánto cobrarán en octubre y qué pasa con el bono

El dato de inflación de agosto definió cuánto aumentarán los haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales de la Anses en octubre. El Indec informó este jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba de 1,7%, pero el incremento efectivo que aplicará la Anses será de 1,65% según la fórmula de movilidad vigente.

Jubilaciones y pensiones: los montos que pagará Anses en octubre 2026

Según detalló Infobae, la jubilación mínima llegará en octubre a $435.662,86. En caso de mantenerse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanzaría los $505.662,86. La continuidad del refuerzo para octubre todavía no fue confirmada por el Gobierno.

La actualización también alcanzará a las pensiones y asignaciones familiares. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $348.530,28, mientras que las pensiones no contributivas llegarán a $304.965,61. La Pensión Madre de 7 Hijos, por su parte, tendrá un haber de $435.662,86.

En cuanto a las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $156.552,29, mientras que la AUH por discapacidad alcanzará los $509.748,28.

El aumento surge automáticamente de la fórmula establecida por el Decreto 274/2024, que toma como referencia la inflación registrada dos meses antes. Por ese motivo, el IPC de agosto determina la actualización correspondiente a octubre y no requiere un nuevo decreto del Poder Ejecutivo.

Cuánto cobrará cada prestación de Anses en octubre 2026

Jubilación mínima: $435.662,86. Con bono de $70.000: $505.662,86.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.530,28. Con bono: $420.007,28.

Pensiones no contributivas: $304.965,61. Con bono: $376.442,61.

Pensión Madre de 7 Hijos: $435.662,86. Con bono: $507.139,86.

Asignación Universal por Hijo (AUH): $156.552,29.

AUH por discapacidad: $509.748,28.

Los montos que incluyen el bono suponen que el Gobierno mantenga durante octubre el refuerzo de $70.000 vigente en septiembre. Por ahora, esa continuidad no fue confirmada.

Con información de Infobae