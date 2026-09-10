Con jugadores de River y Boca, Placente anunció los convocados de la Selección Argentina Sub 19 en los Juegos Suramericanos

Diego Placente será el DT de la Selección Argentina Sub 19 en los Juegos Suramericanos.

La AFA anunció este jueves a los 18 convocados que representarán a la Selección Argentina Sub 19 en los Juegos Suramericanos 2026 a disputarse en Santa Fe entre el 12 y el 26 de septiembre. Diego Placente será el entrenador del equipo que tendrá rodaje de cara a los siguientes compromisos a nivel Sub 20.

Los convocados por Diego Placente para los Juegos Suramericanos 2026

En esta oportunidad, la Albiceleste contará con un representante de Boca y otros dos de River. Matías Satas, que ya debutó en primera bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, es el convocado del Xeneize, mientras que el Millonario cederá a Santiago Espíndola y Felipe Esquivel.

Además, aparece en la nómina Ian Subiabre, cuyo pase pertenece a River, pero se encuentra a préstamo en Tigre luego de haber sido apartado en el predio de Cantilo.

En esta lista solamente aparecen dos futbolistas que militan en el exterior: Nicolás Marcipar, de la Masía de Barcelona, y Bruno Galassi, que defiende los colores de Lazio. Ambos nacieron en España.

La Selección Argentina integrará el Grupo B junto a Paraguay, Uruguay y Venezuela y su debut será el jueves 17 de septiembre ante la Albirroja.

Luego, los desafíos continuarán el sábado 19 desde las 14.00 ante Uruguay, y la fase de grupos se cerrará el lunes 21 de septiembre a las 14.00 frente a Venezuela. Los dos primeros de la zona se clasificarán a las semifinales en busca de las medallas.