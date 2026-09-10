De la confirmación a la suspensión: el trasfondo del giro de Casa Rosada con el viaje de Javier Milei a Londres

El presidente Javier Milei suspendió el viaje que tenía previsto a Gran Bretaña a fines de octubre en medio de la tensión que generó la decisión de avanzar con sanciones a empresas y personas físicas que operen en la explotación de los recursos naturales en las Islas Malvinas.

Así lo confirmaron esta tarde fuentes oficiales, que se excusaron de ofrecer los motivos de la decisión, pese a que pocas horas antes había sido confirmada.

Desde hace varios meses el jefe de Estado estaba programando una visita a Londres en la tercera semana de octubre con el objetivo de ofrecer una charla en la Universidad de Oxford. También se evaluaba una agenda de reuniones con empresarios.

Pero dado el nuevo escenario desde que el presidente anunció una serie de medidas para impedir que avance el proyecto petrolero Sea Lion, la Casa Rosada decidió cancelar la visita.

En principio la idea del gobierno era armar un “Argentina Week” del estilo del que se realizó en febrero en Nueva York –origen del escándalo de Manuel Adorni– pero finalmente la decisión fue dar marcha atrás con todo lo planeado.

Hasta último momento Milei intentó sostener el viaje, porque era un deseo presentarse en Oxford, pero las condiciones cambiaron de forma sustantiva y no había margen para concretar la visita.

La jugada de Milei en la ONU tras suspender su paso por Londres

Cabe recordar que una de las empresas apuntadas es la británica Rockhopper Exploration que cuenta con el 35% del proyecto petrolero que disparó la controversia. El otro 65% está en poder de la israelí Navitas.

En las últimas horas, el gobierno argentino realizó nuevas denuncias penales sobre empresas y directores por presuntas violaciones a la ley 26.569 que sanciona a compañías que actúen en Malvinas sin la autorización correspondiente. Ya son más de medio centenar los apuntados por el gobierno y que serán investigados en el marco de la ley vigente. El listado no fue dado a conocer en forma oficial.

Al momento, no existen contactos diplomáticos directos entre Argentina y el Reino Unido y solo ha habido declaraciones unidireccionales. Argentina anunció las sanciones a las empresas y una serie de medidas complementarias, mientras que desde Gran Bretaña se defendió el principio de “autodeterminación de los pueblos” y se prometió defender la posesión de las islas.

Al comparecer ante la Cámara de los Comunes en Londres, el primer ministro, Andy Burnham, aseguró que será “implacable” en la defensa de los derechos de los habitantes de Malvinas a ser británicos. A su vez, el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, precisó que los dichos de Milei responden más a un mensaje de la política doméstica que a un accionar en las islas.

La próxima acción diplomática del gobierno se producirá durante la Asamblea General de la ONU que se iniciará el lunes 21 de septiembre en Nueva York.

La organización tiene diferentes declaraciones que llaman a la negociación, pero al momento la posición de la organización no generó avances significativos.

Milei viajará con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno. También estará presente el embajador argentino en los Estados Unidos, Alec Oxenford, y el representante argentino permanente ante la ONU, Francisco Tropepi.

Durante la reunión Argentina insistirá en la defensa de sus derechos sobre las Islas Malvinas y reclamará que se inste al Reino Unido a iniciar negociaciones.

Por otra parte, este viernes Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, visitarán Ushuaia para recorrer la zona donde se levanta la Base Naval Integrada.

En su discurso en el 78° aniversario del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el canciller sostuvo que “desde 1904 la Argentina mantiene la presencia permanente e ininterrumpida más antigua en la Antártida, sostenida por el trabajo conjunto entre la Cancillería y Defensa”.

“Hoy esa continuidad exige obras a la altura de nuestra geografía y defender nuestros intereses y recursos naturales”, señaló el funcionario.

Quirno enfatizó que “con la reactivación de la Base Naval Integrada de Ushuaia, que visitaremos mañana con el Ministro Presti, y de la Base Conjunta Antártica Petrel, pasamos del planeamiento a la ejecución”.

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, se quejó porque el gobierno nacional no se comunicó con el municipio para coordinar la visita.

Vuoto señaló que dado que el proyecto data de varios años atrás tienen desde el municipio conocimiento de la iniciativa y que es necesaria la planificación por el movimiento logístico que se generará en la ciudad.