La Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento de Federico Sturzenegger por el dólar futuro

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el sobreseimiento de Federico Sturzenegger en la causa que investigaba presuntas irregularidades en las operaciones de dólar futuro. Con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el máximo tribunal desestimó el recurso de queja presentado por la querella de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, representada por el abogado Carlos Beraldi.

La resolución judicial cierra de manera definitiva el último intento por reabrir la causa iniciada en 2015. La denuncia original, impulsada por legisladores nacionales, acusaba a Sturzenegger y a otros funcionarios de la gestión de Mauricio Macri por la venta de contratos de dólar futuro a un supuesto «precio vil», bajo la figura de defraudación a la administración pública.

El expediente argumentaba que las decisiones tomadas desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) al inicio de esa gestión habían modificado las condiciones de las operaciones a plazo pactadas previamente, lo que habría provocado un perjuicio a las arcas del Estado en beneficio de particulares.

El recorrido judicial del caso

La decisión del máximo tribunal ratificó lo actuado en las instancias inferiores. En primera instancia, la Justicia determinó que la intervención de Sturzenegger al frente del BCRA se limitó a ejecutar los contratos formalizados por las autoridades que lo habían precedido en la entidad monetaria.

Ese criterio fue confirmado en junio de 2019 por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Posteriormente, en noviembre del mismo año, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa de la expresidenta.

En el fallo de Casación, los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña votaron por desestimar el planteo, mientras que la jueza Ana María Figueroa emitió su voto en disidencia. Tras el rechazo en esa instancia, la querella recurrió a la Corte Suprema mediante un recurso de queja que finalmente fue descartado por los magistrados, lo que consolidó de forma definitiva la desvinculación penal del actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado.