Enrique Cerezo blindó a Julián Álvarez con una llamativa frase: “Yo soy Dios y hasta que…”

En la previa al duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, Enrique Cerezo, presidente del Colchonero se refirió al futuro de Julián Álvarez. La Araña apareció en el radar del conjunto Culé aunque tiene contrato hasta 2030 con el Atleti.

«Si un jugador tiene contrato y le quedan muchos años, dime tú qué puede pasar. Yo soy Dios y hasta que no le diga que se puede marchar, no se va a marchar«, lanzó Cerezo con su habitual estilo irónico. De esta manera, el dirigente buscó terminar de raíz con las especulaciones que situaban al delantero de la Selección Argentina en la órbita de un Barcelona que busca reforzarse para la próxima temporada.

🎙️🇪🇸 Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, sobre la continuidad de Julián Álvarez en el club: pic.twitter.com/fL5AObzTAn — Ariel Di Doménico🎙✍🏻 (@ArielDiDomenico) April 8, 2026

Más allá del mercado de pases, Cerezo aprovechó para pasar facturas tras el polémico arbitraje del pasado sábado, donde el Comité Técnico de Árbitros admitió que debieron expulsar a Gerard Martín.

«¿Quién nos compensa a nosotros de la equivocación? Me parece muy bien que digan que se han equivocado, pero el daño está hecho«, lamentó el dirigente.

De cara al cruce con Barcelona por la Champions League, el presidente confesó tener «buen feeling», aunque remarcó la importancia emocional de este torneo para la institución. «El Atlético se juega el prestigio; este es un título que nos apetece mucho más que a cualquier otro equipo».

Cerezo también se refirió a la inminente salida de Antoine Griezmann, quien dejará el club al finalizar la campaña. El mandatario se alineó con los elogios de Diego Simeone hacia el francés, aunque aclaró que su despedida formal será «dentro de unos meses», cuando el ‘7’ cierre definitivamente su etapa como ídolo rojiblanco.

Finalmente, el dirigente no dejó pasar la oportunidad de lanzarle un dardo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien recientemente bromeó con aspirar a la presidencia del club. «Bastante tiene con ser alcalde de Madrid como para meterse en este lío», sentenció Cerezo entre risas, cerrando una previa que tuvo de todo menos silencio.