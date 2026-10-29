Se aprobó el nuevo formato para la Liga Profesional 2027: River votó en contra

El fútbol argentino tendrá un formato distinto en el 2027. (Foto: @AFA)

El fútbol argentino de primera división tendrá un nuevo formato en la temporada 2027 que volverá a enfrentar a los 30 equipos entre sí.

La Liga Profesional del próximo año recibió la aprobación de casi todos los clubes presentes en AFA. El único que votó en contra fue River.

El Millonario propuso volver a una liga de 20 equipos con 10 descensos, una postura que no recibió el apoyo de ninguno de los demás clubes.

El nuevo formato mantendrá los 30 equipos pero durante la temporada se enfrentarán todos contra todos, algo que no pasó en los últimos años ante la división en dos zonas fijas y playoffs.

Serán 30 fechas ya que habrá dos jornadas de clásicos, sin Zona A y Zona B, con todos en la misma tabla. A mitad de campeonato, se armarán playoffs de 16 equipos para definir al campeón del Apertura.

En el segundo semestre, el campeonato se reanudará y se hará lo mismo para el título del Clausura. Con este cambio, el campeón de la tabla anual si enfrentará a todos los demás clubes.

Otra modificación es que las semifinales, al igual que la final, también se disputarán en sede neutral. Los octavos y los cuartos se mantendrán a único partido en la cancha del mejor ubicado en la tabla.